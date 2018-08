Política

Anuncio de ETA

Brian Currin: 'ETA declarará un alto el fuego antes de Navidad'

Redacción

15/11/2010

El abogado sudafricano ha indicado que si el Ejecutivo decidiera no hacerlo, el Grupo Internacional de Contacto podría asumir una "función verificadora" después de hablar con los partidos políticos.

El abogado sudafricano y experto en procesos de mediación Brian Currin ha asegurado que la izquierda abertzale le ha comunicado que ETA declarará un alto el fuego definitivo, unilateral y verificable antes de Navidad.

En rueda de prensa en Bilbao, Currin ha destacado que "no tiene duda" de la veracidad de la información que le ha transmitido la izquierda abertzale y ha destacado que, tras esta declaración de alto el fuego se producirá un trabajo de verificación en el que "sería deseable que participara el Gobierno de España.

Si el Ejecutivo decidiera no hacerlo, el "Grupo Internacional de Contacto" podría asumir esa "función verificadora" después de hablar con los partidos políticos vascos. La fase de desmarque, según el abogado sudafricano, se produciría tras realizarse esa verificación.

En caso de que un grupo reducido de ETA decidiera no entrar en el proceso, se continuaría con él y los partidos, incluida la izquierda abertzale, no tendrían relación con este reducto de la banda armada.



"Malentendido"

No obstante, en una nota, el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, ha explicado que Currin considera que se ha producido "un malentendido sobre el contenido de la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana".

El abogado sudafricano ha precisado que la izquierda abertzale no le ha asegurado que vaya a producirse un comunicado de ETA en las próximas semanas.

"Debido a un error en la interpretación al castellano, se ha transmitido la idea de que la izquierda abertzale le ha asegurado que habrá un comunicado de ETA en las próximas semanas", ha indicado, añadiendo que "lo que Brian Currin ha dicho en inglés es que la izquierda abertzale desea y considera importante que haya un comunicado en las próximas semanas".

Por ello, "Brian Currin quiere subrayar que la izquierda abertzale no le ha asegurado que este comunicado vaya a producirse".

Grupo Internacional de Contacto



Brian Currin, firmante de la Declaración de Bruselas, también ha hecho una rueda de prensa para anunciar que las consultas y contactos que ha realizado con "la mayoría de los actores políticos del País Vasco" han culminado con "éxito" y que el Grupo Internacional de Contacto (GIC) cuenta ya con un mandato.

No obstante, no ha dicho quienes formarán ese grupo porque los nombres no se harán públicos "hasta que no haya mandato formal, declaración", pero "el grupo está en proceso de formación".

El abogado sudafricano ha precisado que, aunque ya cuentan con el mandato, "el grupo está para formarse, pero se forma formalmente cuando las condiciones de cumplan". Y la condición a cumplir es la demanda a ETA de que "declare un alto el fuego unilateral, permanente y verificable", tras lo que el GIC iniciaría sus trabajos. "No me gustaría poner marcos y crear expectativas, pero el consenso general es que sería ideal formarlo, terminarlo, concluir, antes de Navidades, probablemente a lo largo del mes de noviembre", ha asegurado el traductor de sus palabras del inglés a español.