Anna Gabriel anuncia que no irá a declarar ante el Tribunal Supremo

La representante de la CUP Anna Gabriel ha anunciado que no acudirá a declarar ante el Tribunal Supremo, donde está citada este miércoles como investigada en la causa que instruye el magistrado Pablo Llarena por el proceso independentista: "No iré a Madrid".

"Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado un país que pueda proteger mis derechos", ha relatado en una entrevista publicada este martes en el periódico suizo 'Le Temps', recogida por Europa Press.

En ese sentido el abogado de Gabriel ya ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que anuncia que permanecerá en Suiza y no acudirá mañana a declarar como investigada por rebelión, al entender que en la causa abierta por el proceso independentista "no existe derecho a un juicio justo".

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Gabriel y también exdiputado de la CUP Benet Salellas se remite a la entrevista publicada por el periódico suizo.

"Por cuestiones de lealtad procesal esta parte pone en conocimiento del Tribunal dicho extremo y, en consecuencia y dado que la diligencia de declaración de investigada no va a producirse, anunciamos con el presente escrito que el letrado que suscribe tampoco comparecerá mañana", reza el texto que Salellas ha presentado hoy al Supremo.

¿Una estratègia per visibilitzar i internacionalitzar el conflicte.

Per no claudicar davant la justícia espanyola i la seva repressió.#NiUnaMés #ConstruïmRepública pic.twitter.com/9sseS3lp2L