Anna Gabrielek iragarri du ez duela Auzitegi Gorenean deklaratuko

Anna Gabriel CUPeko ordezkariak iragarri du asteazkenean ez dela Auzitegi Gorenera joango Pablo Llarena epailearen aurrean deklaratzera: "Ez naiz Madrilera joango".

"Ez dudanez epaiketa justurik izango nire herrialdean, nire eskubideak babestu ahal dituen herrialde bat bilatu dut", esan du Le Temps egunkari suitzarrean argitaratu duten elkarrizketa batean, Europa Pressen arabera. Gabriel aurreko asteburuan joan zen Genevara.

Horren ildotik, Gabrielen abokatuak idazkia aurkeztu du jada Auzitegi Gorenean, Suitzan geratu eta bihar deklaratzera joango ez dela idatziz iragartzeko, independentziaren aldeko prozesuaren aurkako auzian "epaiketa justu bat" egingo ez dutela iritzita.

Idazkian, Eferen arabera, Benet Salellas CUPeko diputatu ohi eta abokatuak Suitzako egunkariak plazaratutako elkarrizketari lotzen zaio.

¿Una estratègia per visibilitzar i internacionalitzar el conflicte.

Per no claudicar davant la justícia espanyola i la seva repressió.#NiUnaMés #ConstruïmRepública pic.twitter.com/9sseS3lp2L