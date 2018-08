Política

PRESUPUESTOS VASCOS 2018

Urkullu confía en que el recurso a las cuentas vascas no tenga recorrido

AGENCIAS | REDACCIÓN

28/03/2018

El lehendakari considera que la intención del Ejecutivo español de recurrir la Ley de Presupuestos de Euskadi de 2018 supone una 'amenaza' que 'no tiene ningún sentido'.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que la intención del Ejecutivo español de recurrir la Ley de Presupuestos de Euskadi de 2018 supone una "amenaza o aviso" que "no tiene ningún sentido". Por ello, ha manifestado su esperanza de que este posible recurso "no tenga ningún recorrido" y quede "en una mera advertencia, fuera de lugar, en todo caso".

En declaraciones a los periodistas en Donostia / San Sebastián, ha declarado que no tiene "ningún sentido" porque los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca "están aprobados con un incremento en el 1,5% para el empleado público de la Administración General del País Vasco" y el proyecto de cuentas estatales "contempla también el mismo incremento".

Por ello, ha confiado en que, "de una vez por todas", el Gobierno español "cumpla con aquello que en su momento se planteó, al inicio de la presente legislatura de Rajoy, de intentar acabar con la interposición de recursos a leyes de la Comunidad Autónoma del País Vasco".

Erkoreka tilda de 'muy grave' la amenaza del Gobierno del PP de recurrir las cuentas

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha destacado que la intención del Gobierno español de plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de Euskadi de 2018 es "una amenaza muy grave", y se ha mostrado sorprendido con ese propósito, ya que dicha norma contó con el apoyo del PP en el Parlamento Vasco, y el propio Ejecutivo de Rajoy ha logrado "un acuerdo en términos parecidos" en Madrid.

Erkoreka ha afirmado en una entrevista a Bizkaia Irratia, que le produce "sorpresa" que, tras hacerse pública la intención de presentar dicho recurso, distintos representantes del Gobierno de Rajoy hayan realizado declaraciones "quitando importancia al trámite puesto en marcha".

Asimismo, ha asegurado que es algo "muy importante y una amenaza muy grave".

"Aquí nadie entiende, porque nuestro presupuesto es una ley apoyada por el propio PP y porque el mismo PP, con Montoro a la cabeza, acordó medidas parecidas en Madrid hace un mes".

De esta manera, ha solicitado al Gobierno del PP que "el director general que nos amenazó y envió el requerimiento rectifique y, al igual que la pasada semana nos mandó ese mensaje, ahora nos envíe un mensaje diciendo que no hay problema con nuestra Ley de Presupuestos y que, por lo tanto, no hay amenaza de presentar recurso". "Mientras no ofrezcan esa rectificación, la amenaza sigue ahí, el peligro está ahí", ha añadido.

De Andrés acusa al PNV de buscar "excusas adicionales" para no apoyar los Presupuestos Generales del Estado

El delegado del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), Javier de Andrés, ha insistido en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no tiene intención de recurrir la Ley de Presupuestos de Euskadi de 2018 y ha acusado al PNV de buscar "excusas adicionales" para no apoyar los Presupuestos del Estado (PGE).

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, De Andrés ha dicho que "la excusa del 155 se está quedando corta para el PNV". "La gente no entiende que, por esa razón, nos vayamos a perjudicar los propios vascos de las decisiones beneficiosas que pudieran conllevar el Presupuesto del Gobierno de España para el conjunto de los vascos y, entonces, está buscando excusas adicionales", ha indicado.