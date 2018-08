Política

Presupuestos Generales

Maroto pide al PSOE cinco votos al azar para evitar el 'chantaje' del PNV

agencias | redacción

02/04/2018

Rivera también ha pedido a Sánchez que no sea !cómplice de los separatistas". El líder del PSOE se ha reafirmado en su negativa.

El PP ha instado hoy, lunes, al PSOE a prestarle cinco votos al azar para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y evitar así el "chantaje" del PNV, que condiciona su apoyo a las cuentas públicas de este año a la suspensión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"Si yo fuera Pedro Sánchez prestaría cinco votos del PSOE al azar para eliminar ese chantaje del PNV y automáticamente decir y hacer un discurso duro de oposición, pero mucho más digno", ha dicho el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, el alavés Javier Maroto, en una entrevista en RNE.

Maroto ha aludido a la "altura de Estado" mostrada por el líder del PSOE con su apoyo al 155 y le ha pedido que ejerza de nuevo esa misma responsabilidad permitiendo que salga adelante el proyecto de ley de Presupuestos que se presenta mañana en el Congreso.

El dirigente popular ha arremetido contra el PNV por defender con su "amenaza" exclusivamente a los independentistas vascos, ya que, según ha dicho, el conjunto de la población vasca está esperando "como agua de mayo" los Presupuestos elaborados por el Gobierno español, que "por fin" incorporan un incremento del 65 por ciento de las partidas para la alta velocidad en Euskadi.

"Cuando uno piensa en su tierra y trata de gobernar para todos, tienes que meditar estas cosas", ha recalcado.

También, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado Sánchez a dar su apoyo o su abstención a los presupuestos porque de lo contrario se está convirtiendo en "cómplice" de los separatistas.

En la rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente del partido, Rivera ha reclamado a Sánchez "sentido de Estado" y que deje de pensar solo en sus siglas porque el PSOE no puede estar "haciéndose cómplice de los que quieren inestabilidad y de los que quieren hacer chantaje al Estado", en referencia al JxCAT.

Sánchez ha respondido a Maroto y se ha reafirmado este lunes en el 'no' de su partido al proyecto de presupuestos: "Somos un partido serio, frivolidades ninguna". Sánchez ha zanjado así la cuestión en una rueda de prensa en la que ha tachado los PGE recién aprobados por el Gobierno de "ideológicos" y tendentes a un Estado social "low cost".

El líder socialista ha asegurado que durante la Semana Santa el equipo económico de la Ejecutiva Federal ha analizado en detalle el proyecto que mañana se presentará ante las Cortes Generales, y ha desgranado siete motivos por los que, a su juicio, el proyecto debería ser devuelto al Gobierno.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que "se equivoca" quien piense que se pueden solucionar los problemas en Cataluña si no hay Presupuestos Generales del Estado porque el PNV no da su apoyo al Gobierno central.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha indicado que el PNV no tiene "la llave de las soluciones" en el tema catalán por la postura que pueda adoptar respecto a las Cuentas del Estado.

"Si piensa alguien, -y creo que no lo piensan los catalanes-, que el PNV es el que tiene la llave de las soluciones y que el que no haya un Presupuesto del Gobierno central es lo que va a solucionar problemas que, en estos momentos, están atascados en Cataluña, están muy equivocados, no es así, ni va a poder ser así", ha agregado.