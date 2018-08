Política

El juez deja en libertad a Hervé Falciani

05/04/2018

La Fiscalía había pedido prisión incondicional. La defensa, por el contrario, ha presentado un 'habeas corpus' para solicitar su inmediata puesta en libertad.

El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha decidido dejar en libertad con medidas cautelares al informático bancario Hervé Falciani detenido ayer en Madrid, mientras se tramita la orden de extradición solicitada por las autoridades suizas.

Durante la vista, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para Falciani mientras se tramita la orden, según han informado fuentes jurídicas. Así lo ha reclamado el Ministerio Público durante la comparecencia de Falciani ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea.

Por su parte, la defensa de Hervé Falciani ha presentado un 'habeas corpus' para solicitar su inmediata puesta en libertad ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, alegando que se trata de una "detención ilegal", ya que "una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

El despacho ILOCAD, del cual es socio director Baltasar Garzón, argumenta que los motivos por los que se arrestó al exinformático bancario son los mismos por los que ya fue juzgado y puesto en libertad en 2013.

Por ello, considera que se trata de una "detención improcedente que incumple la jurisprudencia española y asume el principio 'non bis in ídem' por el cual una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces".

El exinformático del banco suizo HSBC cobró notoriedad tras destapar los nombres de los presuntos evasores fiscales en bancos helvéticos.

La famosa 'lista Falciani' es un documento filtrado en 2008 por el entonces empleado que recoge el nombre de 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

La Policía Nacional detuvo ayer al ingeniero informático en virtud a una nueva orden de arresto y extradición emitida por las autoridades de Suiza el pasado 19 de marzo. Sin embargo, la Audiencia Nacional ya rechazó la extradición de Falciani en 2013 porque los delitos de espionaje financiero, revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes que le imputan las autoridades suizas no cumplen el principio de doble incriminación, es decir, no están castigados por el Código Penal español.

Abogado de Falciani dice al juez que espera que su cliente "no sea una moneda de cambio" por Rovira o Gabriel

El abogado de Hervé Falciani, Manuel Ollé, ha dicho al juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, que espera que su cliente "no sea una moneda de cambio" por Marta Rovira (ERC) o Anna Gabriel (CUP), ambas exiliadas en Suiza y procesadas en la causa del procés de Cataluña.

"Cuando me ha tocado informar, después de realizar todos los argumentos jurídicos sí he dicho que no quería pensar que, de acuerdo a lo que habíamos leído esta mañana en los medios de comunicación, fuera una moneda de cambio desde el punto de vista político", ha indicado Ollé a los medios de comunicación tras la vista.