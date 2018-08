Política

Próximo juicio en la AN

El Parlamento de Navarra apoya la manifestación que pide justicia en el caso Alsasua

Agencias | Redacción

09/04/2018

La mayoría de la Cámara, con votos del cuatripartito, ha aprobado una declaración institucional en la que pide justicia y rechaza la impunidad. Además, llama a la ciudadanía a participar en la marcha.

El Parlamento de Navarra, con el voto a favor del cuatripartito y en contra de la oposición, ha hecho este lunes un llamamiento a participar en la manifestación convocada para el próximo sábado, 14 de abril, en Pamplona para reivindicar "justicia" para los implicados en el denominado "caso Alsasua".

La declaración institucional aprobada en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral recoge el apoyo de la Cámara a la manifestación convocada por las familias de los encausados y por la plataforma Altsasukoak Aske Herri Plataforma bajo el lema "Justicia. No es terrorismo".

La movilización tendrá el sábado, 14 de abril, dos días antes de que comience el juicio en la Audiencia Nacional a los jóvenes detenidos por los sucesos ocurridos el 15 de octubre de 2016 en un bar de esa localidad, donde fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas, unos hechos calificados de terrorismo, por los que enfrentan a una petición de 375 años de cárcel. Tres de los jóvenes detenidos llevan más de 500 días en prisión preventiva, según han remarcado.

El cuatripartito ha defendido que pide "justicia, no impunidad"; por su parte, la oposición —UPN, PSN y PPN— ha criticado que se pretenda interferir en la acción de la justicia.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha subrayado que lo que quieren con esta iniciativa es demostrar su "compromiso con los derechos humanos, las libertades y las garantías democráticas".

Adolfo Araiz (EH Bildu), quien ha considerado relevante que el Parlamento de Navarra haga un llamamiento a participar en esta manifestación, ha insistido en la "desproporción absoluta" de la calificación de los hechos como terrorismo y del encarcelamiento de los detenidos.

Los hechos sucedidos "más allá de una trifulca de bar, más allá de calificación jurídica que puedan tener por estar implicados miembros de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no son delitos de terrorismo. Estos hechos no pueden ser calificados nunca de delito de terrorismo so pena de hacer un uso retorcido, excesivo y abusivo del concepto de terrorismo", ha remarcado.

Por Podemos, Laura Pérez ha lamentado que el PSN "se ponga de perfil" ante una situación "tan grave" como esta y ha insistido en que "no se pide impunidad, sino proporcionalidad, un proceso justo y con todas las garantías". Además ha apuntado que la institución de la Guardia Civil y las víctimas deberían hacer "un llamamiento a la cordura".

En la misma línea se ha pronunciado José Miguel Nuin (I-E), quien ha calificado de "desproporcionada e injustificada" la acusación de terrorismo y ha sostenido que lo que se pide es justicia porque "no se ha hecho hasta ahora, justicia no es catalogar eso como terrorismo", ha opinado.

En contra de la declaración se ha posicionado UPN, cuyo portavoz Javier Esparza ha denunciado que se pretenda "ejercer presión" sobre los jueces en casos como éste o en Cataluña, al tiempo que ha insistido en que su grupo respeta las sentencias judiciales.

También se ha opuesto a la declaración la socialista María Chivite, quien ha subrayado que lo que se va a juzgar "no se trata de una simple pelea de bar", tras lo que ha incidido en que desde el PSN-PSOE respetan las decisiones judiciales.

Igualmente haya rechazado la iniciativa Ana Beltrán (PPN), quien la ha considerado "fuera de lugar", al tiempo que ha criticado que no se respeten las decisiones judiciales para concluir que "será la justicia la que tenga que decidir".