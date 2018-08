Política

Entrevista en ETB

Barreda: 'Todo lo que nazca de Batasuna seguirá vinculado a ETA'

Redacción

30/11/2010

El portavoz parlamentario del PP vasco ha denunciado que la izquierda abertzale "pretende colarse en las municipales sin hacer los deberes".

El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, ha asegurado hoy sobre la próxima presentación de un nuevo partido de la izquierda abertzale ilegalizada que "todo lo que nazca con el aval de Batasuna sigue vinculado a ETA y al entramado de ETA, porque nunca ha habido una ruptura entre Batasuna y ETA".

La izquierda abertzale anunció el pasado sábado en Pamplona/Iruña el registro en próximas fechas de los estatutos de un nuevo proyecto político "de conformidad con los requisitos" establecidos en la Ley de Partidos y que "deberá rechazar el uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos".

Entrevistado en el programa "Egun on Euskadi" de ETB-2, Barreda ha opinado que "a la hora de la verdad, quienes siguen en Batasuna y representando a Batasuna lo que hacen es no condenar a ETA, no hacer frente a la extorsión, no respaldar a las víctimas del terrorismo".

El portavoz del PP vasco ha considerado por ello que el anuncio de la izquierda abertzale implica "el lanzamiento de una marca electoral que pretende colarse en las municipales sin hacer los deberes, es decir, cumplir los requisitos mínimos en democracia que cumplen todas las demás fuerzas políticas".

El del terrorismo deberá ser un final "sin pagar precios políticos, sin que ETA consiga sus objetivos, sin ningún tipo de concesión", ha insistido Leopoldo Barreda.