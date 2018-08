Política

DISOLUCIÓN DE ETA

El Gobierno Vasco no acudirá al encuentro internacional de Kanbo del 4 de mayo

AGENCIAS | REDACCIÓN

24/04/2018

El Ejecutivo no comparte el 'enfoque político ni ético' del acto. No resta importancia al final de ETA, pero considera que su lugar no está en Kanbo, sino en otra parte.

PNV, EH Bildu y Podemos acudirán al encuentro internacional de Kanbo el 4 de mayo El acto de la disolución de ETA se celebrará en la villa Arnaga de Kanbo el 4 de mayo Vídeos (1) Erkoreka: 'El Gobierno Vasco no estará en Kanbo' El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, no estará en el Encuentro Internacional para avanzar en la Resolución del Conflicto en Euskal Herria que se celebrará en la villa Arnaga de Kanbo, el próximo 4 de mayo, porque no comparte su "enfoque político ni ético". No ha restado importancia al final de ETA, pero Erkoreka ha explicado que "no se han creado las condiciones previas necesarias para que el Ejecutivo Vasco asegure una presencia institucional en el acto". Además, ha insistido en pedir a ETA "claridad en la confirmación de su desaparición definitiva y una misma consideración ética a todas las víctimas". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha explicado que su negativa a acudir al acto de Kanbo convocado por el Grupo Internacional de Contacto (GIC), el Foro Social y Bake Bidea, que ya han comunicado a los organizadores, la ha tomado el lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha sido apoyada por el resto de consejeros del Ejecutivo. Ha precisado que la decisión de no ir a Kambo es "definitiva". "Se trata de un acto cuyo contenido y diseño está cerrado y no ha sido consensuado previamente", ha indicado. En este sentido, ha explicado que "no se han creado las condiciones previas necesarias para que el Ejecutivo Vasco asegure una presencia institucional en el acto". "El Gobierno, insisto, no resta importancia al hecho de la desaparición definitiva de ETA, que es ciertamente relevante en la política vasca, pero considera que su lugar no está en ese acto, sino en otra parte", ha añadido. El Gobierno de Urkullu cree que "lo fundamental es el fondo de la cuestión, los términos en los que va a producirse la fórmula de la disolución de ETA y no tanto la escenografía que le acompaña". Según ha indicado, el Gobierno Vasco espera "claridad en la confirmación de la desaparición definitiva de ETA y una misma consideración ética para todas las víctimas". El Foro Social considera que supone una "continuidad" de la posición del Gobierno Vasco ante actos anteriores Por su parte, el portavoz del Foro Social Permanente, Agus Hernán, ha lamentado en Barcelona que el Gobierno Vasco haya declinado asistir a la cumbre de Kanbo, aunque ha afirmado que no les sorprende la decisión del Ejecutivo. Hernán ha mostrado respeto por la decisión y ha considerado que supone una "continuidad" de la posición del Gobierno Vasco ante actos anteriores, como el de abril de 2017 en Baiona sobre el desarme de ETA, y el de octubre de 2011 en el Palacio de Aiete de Donostia-San Sebastián, previo al anuncio de cese de su actividad. El representante del Foro Social ha lamentado que el Ejecutivo de la CAV no esté en el acto, que "va a suponer un hito para la normalización y la convivencia del país". Hernán también ha dicho que esperan la posición del Gobierno de Navarra, sobre la que su presidenta, Uxue Barkos, ha afirmado este martes que es una decisión que tomará su Consejo de Gobierno.

