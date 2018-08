Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Etxaide (LAB) asegura que Batasuna estará en las elecciones de 2011

Redacción

09/12/2010

La secretaria general de LAB anuncia que el objetivo será que la izquierda abertzale se presente con "un partido legal".

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha asegurado que Batasuna estará en las próximas elecciones de 2011, y que el objetivo será hacerlo "con un partido legal". Además, ha indicado que no ve razones para que eso no ocurra, aunque ha advertido de que, "se dé el paso que se dé, nunca sera suficiente" para el Estado.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, ha destacado que la izquierda abertzale ilegalizada tiene "una apuesta y el compromiso por formar un nuevo partido y, sobre todo, por ofrecer nuevos instrumentos políticos a todos los independentistas de izquierdas de Euskal Herria".

En este sentido, ha indicado que "el paso decisivo" ya se ha dado, que es la presentación de un nuevo proyecto por parte de la izquierda abertzale. "La izquierda abertzale no ha hecho una apuesta para volver a las instituciones utilizando no sé qué resquicio o haciendo no sé qué trampa".

Asimismo, ha realizado un llamamiento para que "todos los de izquierdas y abertzales y que piden un nuevo modelo social en Euskal Herria" lleguen a acuerdos y "creen propuestas electorales que sean capaces de formar mayorías".

De esta forma, ha indicado que una cosa es la legalización de la izquierda abertzale, ya que "debe llegar a las elecciones con marca propia y va a trabajar para ello", y otra cosa son "las estrategias electorales y las alianzas o acumulación de fuerzas que pueda haber en esas estrategias".

Además, Etxaide ha advertido de que, "mientras hasta el pasado sábado cumplir la Ley de Partidos ya era suficiente" para que la izquierda abertzale pudiera formar un partido legal, "cuando ha dado ese paso, ya no es suficiente".