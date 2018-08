Política

Moción de censura

El PSOE, dispuesto a convocar elecciones si Sánchez obtiene el apoyo de Ciudadanos

Agencias | Redacción

26/05/2018

"Convocar elecciones es un proceso razonable que no va a ser un obstáculo para llegar a un acuerdo con Ciudadanos", ha dicho el secretario de Organización de los socialistas.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, ha asegurado que el partido está dispuesto a convocar elecciones y llegar a un acuerdo con Ciudadanos si Pedro Sánchez obtiene los apoyos suficientes en la moción de censura. "Convocar elecciones es un proceso razonable que no va a ser un obstáculo para llegar a un acuerdo con Ciudadanos", ha dicho.

Ábalos ha hecho hincapié en esta idea durante una entrevista en la Cadena Cope.

"Ciudadanos quiere que se convoquen elecciones y no va a haber problema, y quiere que no se haga ningún pacto con independentistas, que no lo va a haber", ha dicho Ábalos. Según ha asegurado, la moción no es "una maniobra para alcanzar el poder", sino una manera de responder a un Gobierno que “no quiere asumir ningún tipo de responsabilidades" frente a una sentencia "demoledora".

Según el secretario de organización, el PSOE no está buscando el apoyo de los grupos independentistas. "Es el momento de que cada fuerza política dé su propia respuesta. Apelamos a la responsabilidad de otras formaciones políticas. Hacemos la moción de censura por necesidad", ha concluido.