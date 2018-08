Política

Libertad de expresión

Evaristo, excantante de La Polla, retenido en un festival por la Guardia Civil

eitb.eus

27/05/2018

Varios agentes han retenido e identificado al cantante de punk al término de un concierto de Gatillazo. Al parecer, habría proferido insultos contra la policía.

Evaristo Páramo, histórico cantante del grupo de punk La Polla, ha sido retenido por la Guardia Civil al finalizar un concierto que Gatillazo, su grupo actual, dio el viernes en el festival Primavera Trompetera de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Varios agentes de la Guardia Civil han retenido al cantante de 57 años en el recinto del festival al término de su concierto, cuando se encontraba entre el público, y ha procedido a identificarlo. Al parecer, según denuncian algunos asistentes al festival andaluz, el músico ha sido denunciado por el contenido de sus canciones.

La Guardia Civil, no obstante, ha aclarado que "no se ha producido ninguna detención ni retención del cantante", "símplemente se le comunicó una denuncia. El motivo no han sido las letras de sus canciones, sino su grito de 'policías, sois unos hijos de puta' tras la actuación de su grupo".

#QueremosAclarar

No se ha producido ninguna "detención" ni "retención" del cantante #Evaristo Páramos, símplemente se le comunicó una denuncia



El motivo no han sido las letras de sus canciones, sino su grito de "policías, sois unos hijos de puta" tras la actuación de su grupo pic.twitter.com/P1ec3mvlPC — Guardia Civil ¿¿ (@guardiacivil) 27 de mayo de 2018

Asimismo, según informa el diario El Mundo, que cita fuentes de la organización del festival, los agentes se han dirigido al vocalista con una denuncia por insultos contra la Guardia Civil que supuestamente pronunció durante el concierto, mientras se dirigía al público.

De esta forma, la denuncia no sería por las letras de sus canciones, sino por las palabras pronunciadas desde el escenario. Las fuentes de Primavera Trompetera citadas por el periódico no han precisado cuáles fueron esos insultos.

Evaristo, nacido en Galicia pero alavés desde pequeño, fundó en 1979 La Polla Records, una de las bandas vascas de punk más icónicas. En 2004, comenzó su andadura con Gatillazo.

En sus letras, durante casi cuatro décadas de carrera musical, el de Agurain ha denunciado siempre el fascismo, el catolicismo y el capitalismo.

Políticos consideran la identificación un ataque a la libertad de expresión

EH Bildu se ha solidarizado con Evaristo, y ha denunciado que en el Estado español "no existe libertad de expresión" porque los artistas están "bajo amenaza por criticar el sistema mediante sus canciones, libros y otras expresiones artísticas".

En el Estado español no existe la libertad de expresión. Nos solidarizamos con Evaristo, que ha sido detenido y denunciado, y con todos los artistas que están bajo amenaza por criticar el sistema mediante sus canciones, libros y otras expresiones artísticas #LibertadDeExpresión pic.twitter.com/3khXf8KpmV — EH Bildu (@ehbildu) 27 de mayo de 2018

Podemos Euskadi opina que retener a un artirsta "por las letras de sus canciones" vulnera la libetad de expresión.

La libertad de expresión es un pilar fundamental del estado de derecho y de la democracia. Retener a un artista por las letras de sus canciones la vulnera gravemente. ¡Salve, Evaristo! ¿ pic.twitter.com/Z8SZ7MsQv9 — Podemos Euskadi (@PodemosEuskadi_) 27 de mayo de 2018

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, también ha recordado a Evaristo en Twitter.

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, también se ha referido personalmente a este hecho, criticando la "putrefacción de nuestra democracia".

Crecí y aprendí mucho de lo que significa la política escuchando a Evaristo. Que le detengan por sus letras habla la putrefacción de nuestra democracia. Cloacas, sicarios de la pluma, corruptos y cobardes pagados por los poderosos.



Evaristo libertad¿¿https://t.co/5xN8diHhhH — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de mayo de 2018

Para Alberto Garzón, coordinador federal de IU, urge frenar "esta deriva autoritaria".