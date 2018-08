Política

Sánchez, a Rajoy: 'Dimita y esta moción habrá terminado aquí y ahora'

31/05/2018

Pedro Sánchez ha asegurado que mantendrán los presupuestos por "resposabilidad de Estado".

El secretario general del PSOE y único candidato en la moción de censura, Pedro Sánchez, se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y le ha preguntado si está "dispuesto a dimitir". "Dimita y todo terminará, podrá salir de la presidencia del Gobierno por decisión propia", ha indicado.

En su primera intervención durante la sesión sobre la moción de censura presentada por el propio Sánchez contra Mariano Rajoy, tras hacerse pública la sentencia de la Gürtel, el representante socialista ha pedido una vez más la dimisión del presidente español: "Dimita señor Rajoy, su tiempo acabó, dimita y esta moción habrá terminado aquí y ahora".

"Nunca antes una moción había sido tan necesaria, por higiene democrática", ha sentenciado. "Quien activa la moción es el presidente del Gobierno de España, es usted quien nos ha traído hasta aquí", le ha recriminado.

Según ha argumentado Sánchez, la moción de censura "es consecuencia de hechos gravísimos, que de forma reiterada han ido sacudiendo al opinión pública". "Exige una repuesta contundente de esta cámara, si se pretende recuperar el valor y el sentido de esta cámara".

El candidato socialista ha asegurado que mantendrá el programa contemplado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que aún está en fase de tramitación, para garantizar la estabilidad. "No es nuestro presupuesto, pero no lo vamos a retirar por responsabilidad de Estado".

Asimismo, se ha comprometido a normalizar las relaciones con Cataluña si es investido presidente del Gobierno y a iniciar un diálogo con el nuevo Govern de Quim Torra, una oferta de diálogo que ha extendido a Euskadi.

El candidato Sánchez ha explicado que se reunirá e intentará tender puentes con la Presidencia de la Generalitat y el nuevo Govern para salir del "nudo gordiano" creado por el Gobierno de Rajoy.

Sánchez, en su tercera intervención en el debate de la moción de censura del PSOE contra Rajoy, ha criticado que, en lugar de tratar de resolver el conflicto catalán, el jefe del Ejecutivo se haya escondido tras los tribunales y las "togas".

Una llamada al diálogo que ha extendido a Euskadi aprovechando para "agradecer" el "compromiso" de su Ejecutivo, liderado por Iñigo Urkullu, por la "estabilidad y convivencia" y su "esfuerzo por encontrar soluciones y forjar consensos" en las "horas dramáticas" de "crisis institucional" vividas en Cataluña.

Al inicio de su intervención, el secretario general del PSOE ha reivindicado la vigencia de la Constitución, "su fuerza moral", y explicando que es la forma del "PSOE de dar una salida, una respuesta, institucional a la crisis institucional".

Además, se ha comprometido a "reconstruir" los consensos "rotos" en el marco del Pacto de Toledo para garantizar el Estado del bienestar e impulsar las "urgencias sociales" postergadas por el Gobierno del PP.

Ábalos: 'El PP era Gürtel, Gürtel era el PP'

Durante la apertura de la sesión de hoy, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, también ha comenzado la defensa de la moción de censura, citando la sentencia del 'caso Gürtel'.

"Una vez conocido la sentencia de la Gürtel, no hay suposiciones, sino certezas, el PP era Gürtel, Gürtel era el PP", ha sentenciado.

"La sentencia certifica la ausencia de credibilidad de Rajoy en sede judicial, cuando decía que no tenía conocimiento de la existencia de una caja B en el partido", le ha recriminado.

Ábalos ha afirmado que la sentencia de la Gürtel acredita que el PP, "desde su fundación estableció un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" mediante la manipulación de la contratación pública.

Además, ha dicho, dirigiéndose a la bancada del PP, que "se les ha condenado civilmente y no penalmente, por la fecha en la que han ocurrido esos hechos".

"La sentencia ha desatado una inmensa indignación entre los españoles". "Se les ha pedido un sacrificio en forma de precariedad, recortes..." ha añadido, "mientras muchos de los cargos se hacían millonarios, y ustedes les hacían una amnistía fiscal".

Diputados del PP han comenzado a reír, ante lo que el secretario de Organización socialista les ha recriminado que "les mueve la risa (pero) si comprendieran de la gravedad de la situación, yo no estaría aquí".

"El 24 de mayo estuvimos todo el día esperando la dimisión del presidente del Gobierno, esperábamos gestos, actos", ha explicado. "Ninguno. Negar la realidad y en este caso también el fallo judicial".

"Si esta Cámara no reacciona, qué vamos a decir cuando vengan el resto sentencias, las comentamos o las dejamos pasar" ha dicho el responsable socialista, que ha considerado que esto sería "una vergüenza". "No podemos normalizar la corrupción, no puede ser algo inevitable" ha señalado Ábalos.

El "número tres" del PSOE se ha dirigido también al resto de grupos parlamentarios, a quienes les ha preguntado: "¿van a colaborar con la impunidad? ¿El resto va a encubrir todo esto? ¿Van a compartir la asunción de responsabilidades, en esta situación tan grave de desafección política, de crisis institucional?".

Así, el dirigente socialista ha exigido "responsabilidad" a todas las fuerzas de la oposición, tras afirmar que la sentencia de la trama Gürtel que llevó al PSOE a registrar la moción hace dudar incluso de "la legitimidad de los escaños" que ocupan los diputados del PP, "porque se han financiado ilegalmente".