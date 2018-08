Política

MOCIÓN DE CENSURA

Mariano Rajoy: 'Ha habido corruptos, pero el PP no es un partido corrupto'

EITB.EUS

31/05/2018

Ha acusado al PSOE de hacer una interpretación manipulada e interesada de la sentencia del caso Gürtel. Además, ha preguntado a los socialistas si están libres de corrupción.

En el debate de la moción de censura presentada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, contra Mariano Rajoy que ha comenzado este jueves en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno español ha reconocido, una vez más, que en el PP "ha habido corruptos", pero ha afirmado que "el PP no es un partido corrupto". Además, ha ido más allá y ha preguntado si puede presumir de ser un partido limpio.

Mariano Rajoy ha tomado la palabra para responder al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha realizado la defensa de la moción de censura presentada por su líder, Pedro Sánchez. Rajoy le ha acusado de hacer una "interpretación libre, interesada y manipulada" de la sentencia del caso Gürtel. "Usted puede presentar mociones de censura, puede votarlas, puede tomar las decisiones que estime oportuno y conveniente pero lo que no debe es mentir en el Congreso de los Diputados", le ha espetado Rajoy.

Rajoy ha replicado a Ábalos que la sentencia del caso Gürtel no tiene "ni una línea de condena al Gobierno y al PP" y que entre los condenados no figura ningún militante actual del partido. Rajoy ha insistido en que la Audiencia Nacional únicamente ha considerado al PP responsable civil a título lucrativo. Además, ha subrayado que la sentencia no es todavía firme y que tampoco es unánime, por la existencia de un voto particular. "El PP no es un partido corrupto, aunque a ustedes les disguste", ha añadido. Al respecto, ha declarado que los electores confiaron en el PP en 2011, 2015 y 2016 y que a los socialistas les retiraron la confianza en esas tres ocasiones. "Esa es la realidad y lo demás son caceroladas que os gustan", ha destacado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha preguntado hoy al secretario de Organización del PSOE, José Luís Ábalos, si acaso los socialistas pueden presumir de estar limpios. "Señor Ábalos, ¿pueden ustedes presumir de incorruptos?, ¿tienen algún procesado en sus filas?, ¿le han abierto a algún militante de su partido juicio oral?, ¿tienen algún condenado en sus filas?, ¿alguien de su partido está en la cárcel por corrupción?", se ha preguntado. "Señor Ábalos, ¿cuando llegue la sentencia de los ERE se van a poner una moción censura a sí mismos?", ha ironizado Rajoy.

El jefe del Ejecutivo ha reprochado al PSOE de haber presentado una moción "impulsiva e impetuosa" y para ello presentar un "cuadro siniestro" que no se parece a la realidad "pero que se ajusta muy bien a los intereses de su candidato", el socialista Pedro Sánchez.

Mariano Rajoy ha hecho hincapié en el desarrollo de la economía española y ha ironizado sobre el "daño" que él y su Ejecutivo hacen a España cuando se crean medio millón de empleos al año, 570.000 desde la anterior moción de censura, de Podemos, y le ha preguntado al PSOE si este es el daño del que quiere librar a los españoles. En su primera respuesta al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, Rajoy ha avisado de las consecuencias que puede tener un Gobierno de Sánchez y las "políticas destructivas" que apoyaba. Por otra parte, ha achacado la caída de la bolsa y que se haya disparado la prima de riesgo tras el anuncio de la moción de censura de Pedro Sánchez, quien -ha dicho- ha bastado que hablara para que "todo se llenara de luces rojas".

En el turno de réplica, Rajoy ha recordado a los socialistas las numerosas ocasiones en que sus dirigentes han rechazado pactar con los independentistas, cuyo apoyo necesitan ahora para que salga adelante su moción. Rajoy incluso ha citado frases textuales de algunos destacados socialistas, incluido el secretario de Organización, José Luis Ábalos, que ha defendido la moción en el pleno y quien, según el presidente, dijo: "los independentistas no pueden ser aliados nuestros ni en una moción de censura".

El grupo parlamentario popular ha recibido en pie a Mariano Rajoy

Rajoy a Sánchez: "No puede ser presidente del Gobierno, porque no ha ganado unas elecciones nunca"

Mariano Rajoy ha acusado este jueves al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de haber presentado una moción de censura para intentar gobernar pero "escapando de la gente", porque "sabe que en las urnas no ganará nunca". Por eso, ha optado, según Rajoy, por presentar "una moción apresurada, destemplada, atrabiliaria y malencarada, producto de las prisas".

Ha acusado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de pretender "chantajear" al Congreso al plantear "o corrupción o yo", y le ha preguntado si va a dimitir cuando salga la sentencia de los ERE. En su primera respuesta a Sánchez, Rajoy ha respondido así a la petición de dimisión que le ha lanzado el candidato socialista al presentar su programa de Gobierno. Más tarde, Rajoy ha replicado a Sánchez que quien tiene que dimitir es él y "además de manera irrevocable". El jefe del Ejecutivo ha resaltado que "de momento" tiene la confianza de la mayoría de los ciudadanos y de la mayoría de la Cámara, algo de lo que no dispone Sánchez.

Por otra parte, ha reprochado a Sánchez de carecer de un proyecto para España y de ser "pura ambigüedad táctica". A Sánchez, ha dicho Rajoy, "le urge denigrar la realidad española para hacerse indispensable".

Ha señalado que es "verdaderamente chocante" que el PSOE y Unidos Podemos apoyen ahora unos Presupuestos Generales del Estado que les daban "urticaria" contra los que votó en el Congreso con un "no" para buscar apoyos.

Respecto a la situación de Cataluña, Rajoy ha recordado que Sánchez igual defiende una España plurinacional y el derecho a decidir que la igualdad entre los españoles, o apuesta por cambiar la Constitución, pero "nadie sabe para qué". "Usted es inconstante, no habla claro y sus planes cambian más que el famoso mapa de las isobaras", ha añadido. Es más, ha pedido al líder socialista que aclare si va a pedir a la Fiscalía que retire las acusaciones contra los independentistas catalanes procesados por el Tribunal Supremo o si piensa "asumir las peticiones" que le hagan el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los diputados que le apoyan en el Congreso, a cambio de su voto. Finalmente, Rajoy ha pedido al líder socialista a que confirme si "mantiene su palabra" y cumple con lo que dijo en una entrevista en enero de este año, cuando dijo que "no se puede ir a una moción con quienes quieren romper España".