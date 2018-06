Política

La Policía Nacional entra en sedes de la Generalitat y Mediapro por el 1-O

Agencias

12/06/2018

La conselleria de Economía, la sede del CTTI, y el edificio Mediapro de Barcelona han sido objeto de los registros. Una persona ha sido detenida durante la operación.

La Policía Nacional está llevando a cabo registros en la conselleria de Economía, el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) y la empresa de comunicación Mediapro, en el marco de la investigación abierta por un juez de Barcelona sobre el proceso de independencia.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los registros, ordenados por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, se están llevando a cabo en la sede de la conselleria de Economía en la Rambla de Barcelona, en la sede del CTTI, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y en el edificio Mediapro en la Diagonal de Barcelona.

Fuentes de la Consejería de Economía consultadas por Europa Press han confirmado que los agentes están registrando el ordenador del jefe del gabinete técnico de Vicepresidencia, Daniel Gimeno, que está presente en las dependencias de la Generalitat. Estas instalaciones del Govern en La Rambla de Barcelona fueron las que registró la Guardia Civil, también por orden del Juzgado 13 de Barcelona, durante el 20 de septiembre.

En el transcurso de la operación los agentes han practicado una detención, según las fuentes.

En la sede de Mediapro, el registro ya ha finalizado después de que los agentes buscaran información vinculada a gestión de bases de datos.

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, el empresario y socio de Mediapro Tatxo Benet ha asegurado que el registro en una división de la productora, concretamente en el servidor de Mediacloud, se ha realizado durante una hora.

Según este directivo, la Policía buscaba "datos de la Administració Oberta de Catalunya" que estaban alojados en un servidor alquilado a la empresa, aunque ha afirmado que no han encontrado nada de su interés, por lo que el registro no se ha alargado y no se han llevado nada.

Tatxo Benet ha subrayado que el registro no tiene nada que ver con el trabajo de Mediapro, y ha explicado que es como registrar un piso alquilado ante la sospecha de que el inquilino ha cometido algún delito: "El propietario del piso no es responsable. Es el símil que podríamos poner".

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona mantiene imputados a varios ex altos cargos del Govern por los preparativos del 1-O, en una causa en la que investiga entre otros aspectos si hubo malversación y cómo se obtuvieron las bases de datos para el censo del referéndum.