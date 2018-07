Política

Torra: 'El derecho de autodeterminación se lo ha ganado el pueblo y yo no renunciaré'

10/07/2018

El presidente de la Generalitat ha detallado que en la primera semana de septiembre tiene previsto celebrar una 'conferencia política' para explicar las actuaciones de los próximos meses.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha indicado este martes que tras su reunión de ayer con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ve el inicio de una "etapa de diálogo", aunque ha remarcado que no va a renunciar a la autodeterminación y ha añadido: "No tengo nada que perder".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Torra ha dicho que "nunca" renunciará "al ejercicio del derecho a la autodeterminación" y ha asegurado que le trasladó a Sánchez que tiene "55 años, hijos ya mayores y nada que perder".

El presidente catalán ha indicado que el "90 % de la reunión" se dedicó a hablar de la autodeterminación y ha reiterado que "no hay futuro que no pase" por el ejercicio de ese derecho. "El derecho a la autodeterminación se lo ha ganado el pueblo y yo no renunciaré", ha subrayado.

Ha advertido de que no puede renunciar al 1 de octubre ni a la independencia, y ha aseverado que le dijo al presidente Sánchez que prevé iniciar el proceso para la elaboración de una "constitución" catalana: "Presidente, vamos de la restitución (de la Generalitat) a la constitución", ha explicado que le dijo a Sánchez.

Tras el encuentro de ayer en Moncloa, el presidente catalán ha apuntado que ve el "inicio de una etapa de diálogo", aunque "quizás no de inicio de una negociación". En todo caso, "venimos de ocho años de desencuentros" y la reunión de ayer permitió "marcar posiciones de reconocimiento mutuo", y admitir que "se puede hablar de todo" y que puede haber una "relación bilateral". Para Torra, este es "un buen punto de partida" y a partir de ahora habrá que "ver si las palabras se traducen en hechos".

En cuanto a los presos políticos, pese a que no son objeto de negociación, ha apuntado que se requiere por parte del Gobierno una "respuesta política".

Torra ha detallado que en la primera semana de septiembre tiene previsto celebrar una "conferencia política" para explicar las actuaciones de los próximos meses.