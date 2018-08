Política

Caso Miñano

La comisión acudirá a la Fiscalía si los imputados faltan de nuevo

Redacción

05/01/2011

Las dos imputadas llamadas a declarar hoy ante la comisión de investión del Parlamento Vasco tampoco han acudido a la cita, como ya hiciera el lunes Iñaki San Juan. La comisión les citará de nuevo.

El presidente de la comisión del Parlamento Vasco que investiga el caso Miñano, Juanjo Agirrezabala (EA), ha advertido de que los imputados que no han acudido a declarar serán citados de nuevo, y sino atienden a la segunda convocatoria, elevará el asunto a la Fiscalía por un delito de desobendiencia.

Agirrezabala ha subrayado que no permitirá que se "falte al respeto" a la Cámara vasca.



La comisión de investigación que estudia las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos casos de cohecho y espionaje político en Álava, en los que están imputadas personas vinculadas al PNV, ha comenzado esta semana con la incomparecencia de tres imputados llamados a declarar.

Hoy debían comparecer Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo, esposas de los máximos implicados, que figuraban como representantes de la empresa que presuntamente gestionaba cobros irregulares.

Finalmente ninguna de las dos ha comparecido. Ainhoa Bilbao, esposa del ex diputado foral de Álava Alfredo de Miguel, ha asegurado que no ha recibido la notificación por escrito, mientras que Araceli Bajo, mujer de Aitor Telleria, ha alegado que la comisión no garantiza su derecho a la presunción de inocencia.

En la primera sesión de la comisión, celebrada el lunes, tampoco se presentó a la cita Iñaki San Juan, administrador de las empresas Errexal y Ortzi Muga, beneficiarias de contratos presuntamente irregulares, y ex concejal del PNV de Leioa (Bizkaia).

En este sentido, PSE y PP han denunciado la "falta de respeto" hacia el Parlamento Vasco que supone que estas tres personas no hayan atendido al requerimiento de la Cámara.

El parlamentario del PSE-EE Óscar Rodríguez ha emplazado al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, a que "dé la cara" y denuncie la actitud de "sus afiliados insumisos" con "las normas de la democracia" y del Parlamento vasco, al decidir no comparecer ante la comisión.

"Esto no es un Batzoki ni una Casa del Pueblo, es el Parlamento vasco, donde está residida la voluntad de la ciudadanía vasca y, por eso, hay que tenerle respeto y consideración", ha añadido.



En respuesta al PSE, el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha afirmado que si los afiliados del PNV llamados a declarar no atienden el llamamiento que les hace el Grupo parlamentario jeltzale para que colaboren con la misma, "lo mejor para todos, y sobre todo para el Partido Nacionalista Vasco, es que entreguen su carnet de afiliados y afiliadas y le dejen al PNV las manos libres".



Por su parte, el Grupo parlamentario del PNV, partido al que pertenecen algunos de los imputados, ha afirmado que "puede entender las reticencias de las defensas de los imputados para comparecer y declarar ante la comisión", pero les ha solicitado que comparezcan y colaboren con la misma.



En declaraciones a los medios, la parlamentaria del PNV María Eugenia Agirrezabalaga ha destacado que su formación "considera que las personas debidamente citadas deben comparecer y colaborar con la comisión y declarar ante la misma lo que estimen oportuno, atendiendo a las circunstancias personales derivadas del procedimiento judicial que les afecta".



Asimismo, Agirrezabalaga ha cuestionado el procedimiento utilizado para citar a los implicados, y ha anunciado que su formación ha solicitado a la Mesa de la Comisión que, "en adelante, sea especialmente cuidadosa en las citaciones a realizar, cumplimentando las garantías formales y los principios de seguridad jurídica que deben presidir dicho procedimiento".



La comisión empezó sus trabajos el lunes y entre ese día y hoy tenían que haber declarado ante los grupos cuatro personas, de las cuales solo ha comparecido una, un técnico del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.