Política

Alto el fuego

Currin cree que ETA ha respondido 'positivamente'

Redacción

10/01/2011

El mediador sudafricano ha valorado el comunicado y cree que "no impone condiciones" para negociar con el Gobierno español, sino que le trasladan "sus expectativas".

El abogado sudafricano Brian Currin ha valorado que ETA ha respondido "positivamente" a la petición de alto el fuego verificable que le hicieron un grupo de mediadores internacionales, incluidos varios premios Nobel de la Paz, aunque ha explicado que está consultando con todos ellos para poder dar una respuesta.

"ETA ha respondido positivamente a la petición que se les hizo", ha explicado el abogado sudafricano a título personal y no en nombre del grupo de mediadores.

Para el abogado sudafricano el compromiso de ETA con una tregua "general" implica que, según su "interpretación", acepta una tregua "inclusiva" en virtud de la cual se compromete a parar "cualquier otro acto relacionado con la violencia", incluida la extorsión de empresarios. "Es un paso más, muy importante", ha insistido, en alusión al comunicado.

Asimismo, ha insistido en que ETA, a su juicio, "no impone condiciones" para negociar con el Gobierno español, sino que le trasladan que "sus expectativas" implican la posibilidad de negociar la autodeterminación del pueblo vasco y su eventual independencia. "Dicen que sus expectativas durante esta fase, durante el alto el fuego, es que se deben poner estas cuestiones políticas sobre la mesa y deberían abordarse", ha puntualizado.

"Se trata de una declaración unilateral. No se puede interpretar maliciosamente de esta manera. No han dicho ''declararemos un alto el fuego permanente y verificable a condición de que el Gobierno se comprometa con A,B y C''. No han dicho eso. Han declarado de forma inequívoca y unilateral un alto el fuego permanente, verificable y general", ha explicado.

Respuesta "acordada en los próximos días"

Currin ha explicado que ha emprendido una ronda de contactos con todos los firmantes de la Declaración de Bruselas y espera que éstos puedan en su conjunto dar una respuesta "acordada" al comunicado de ETA "en los próximos días".