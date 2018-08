Política

Movimientos en Batasuna

Jáuregui: 'La nueva Batasuna no será aceptada por los tribunales'

15/01/2011

El ministro de la Presidencia ha reconocido que "sí se ha dado un paso" pero "no es suficiente" porque "ETA tiene voluntad de permanencia" y "no hay una desaparición de la violencia a corto plazo".

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado que la voluntad del Gobierno continúa siendo la de "perseguir la participación política" del entramado de ETA, por lo que ha defendido que una nueva formación política presentada por Batasuna "no será aceptada" por los tribunales españoles.

En una entrevista a Onda Cero, Jáuregui ha sostenido que, tras el último comunicado de la banda terrorista, "no cabe alterar la estrategia" hasta ahora aplicada por el Ejecutivo, basada en la "persecución policial", así como en "no permitir que su entramado participe en la política si no hay un cese definitivo de la violencia".

En este sentido, el ministro de la Presidencia ha reconocido que "sí se ha dado un paso" y que "es mejor que se haya ratificado el alto el fuego", así como que se incorpore "algún espacio que hasta ahora no se había incluido, como la extorsión terrorista".

No obstante, ha argumentado que el comunicado "no es suficiente" porque constata que "ETA tiene voluntad de permanencia" y, por tanto, que "no hay una desaparición de la violencia en el corto plazo". Por ello, ha afirmado que "es fácil presumir que una nueva formación política presentada por Batasuna no será aceptada por los tribunales españoles".