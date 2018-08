Política

Convención en Galicia

El PP espera que Batasuna no esté en las elecciones porque "es ETA"

Redacción

12/02/2011

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido en que la democracia se demuestra con hechos y no con palabras.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha reafirmado hoy en que su partido velará porque "Batasuna o su marca blanca", en referencia a Sortu, no puedan presentarse a las elecciones puesto que el "compromiso" con la democracia no se demuestra "con palabras" sino que se representa "con hechos".



"Hoy todos los españoles tenemos el convencimiento moral de que Batasuna o su marca blanca son ETA y, por eso, no pueden estar en los Ayuntamientos", ha dicho en la convención del PPdeG, que se celebra este fin de semana en la capital gallega.

Tras insistir en que la democracia se demuestra con hechos y no con palabras, la dirigente popular ha dicho que, hasta el momento, sus hechos sólo han sido "matar, asesinar, extorsionar, chantajear y poner el Estado de Derecho al pairo".