Patxi López no contempla ampliar el pacto con el PP de modo automático

06/03/2011

El lehendakari señala que "el Gobierno Vasco y el PSE siempre han querido una fusión bien hecha de las tres cajas vascas", la vizcaína BBK, la guipuzcoana Kutxa y la alavesa Vital.

El lehendakari, Patxi López, ha negado este domingo que vaya a extender de manera automática el pacto con el PP donde se pueda tras las elecciones del 22 de mayo. El lehendakari ha destacado que su intención es "ganar y sumar con aquellos que nos permitan extender los gobiernos progresistas, los liderados por el PSE".

En una entrevista con Efe, Patxi López ha recordado que en las elecciones forales y municipales "serán los ciudadanos los que decidan quién suma con quién; Euskadi siempre ha sido un mosaico de acuerdos plurales y hoy todavía lo es".

El lehendakari también ha hecho balance de los dos años de legislatura, señalando que su mejor día fue la liberación del "Alakrana", y el peor, el asesinato de Eduardo Puelles.





Fusión de las cajas

El lehendakari ha opinado también sobre la fusión de las cajas. "El Gobierno Vasco y el PSE siempre han querido una fusión bien hecha de las tres cajas vascas", la vizcaína BBK, la guipuzcoana Kutxa y la alavesa Vital.

El nuevo proyecto de ley de cajas presentado por el Gobierno Vasco, ha asegurado "no tiene nada que ver con la fusión: las integraciones en una fusión caliente las deciden las asambleas, no el consejo de administración; fue la asamblea de Kutxa la que decidió la no integración" (con la BBK).