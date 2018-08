Política

Atentado frustrado

ETA quiso matar al lehendakari en el aniversario de Puelles

Redacción

08/03/2011

El "comando Otazua" planificó atentar con un fusil de precisión contra Patxi López el año pasado, según informa Vasco Press citando fuentes de la lucha antiterrorista.

ETA planificó atentar con un fusil de precisión contra el lehendakari Patxi López el pasado año, cuando el jefe del ejecutivo vasco participara en los actos de aniversario del asesinato del inspector de policía Eduardo Puelles.

El "comando Otazua" tenía que llevar a cabo el atentado y para ello tenía que recibir el arma de francotirador desde Francia, pero el fusil no llegó a sus manos, por lo que se frustró el atentado, según fuentes de la lucha antiterrorista citadas por Vasco Press.

La declaración de los presuntos miembros del "comando Otazua", desarticulado la pasada semana por la Guardia Civil, ha permitido conocer que habían recibido instrucciones de preparar un atentado con un fusil de francotirador contra Patxi López aprovechando su presencia en los actos del aniversario del asesinato de Eduardo Puelles García.

Las fuerzas de seguridad sospechan que el atentado no se llegó a materializar porque el comando, que no disponía del arma adecuada, no llegó a recibir el fusil de francotirador necesario para llevar a cabo la acción.

Se da la circunstancia de que la Guardia Civil se incautó el 9 de enero del pasado año de fusil ruso de la marca Mosin Nagant que estaba a bordo de la furgoneta interceptada en la localidad zamorana de Bermillo de Sayago cuando era conducida hacia Portugal. Los miembros de ETA que viajaban en el vehículo tenían que cargarlo de explosivos, prepararlo como coche bomba, y volver a introducirlo en España para entregársela al "comando Otazua" a fin de que la hicieran estallar en las torres Kio de Madrid.

La interpcepción de la furgoneta en Zamora, además de evitar en atentado de Madrid, pudo haber servido para frustrar las instrucciones que tenía el "comando Otazua" de disparar contra el lehendakari López, según fuentes policiales, ya que el fusil quedó en manos de las fuerzas de seguridad.