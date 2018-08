Política

Visto para sentencia

Fiscal dice que el TS no vio indicios para culpar del GAL a González

06/04/2011

El juicio contra el GAL, celebrado en la Audiencia Nacional, ha quedado visto para sentencia, tras tres largas jornadas.

El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira ha recordado hoy que el Tribunal Supremo, en su sentencia por el secuestro de Segundo Marey, ya estableció que con los indicios existentes no se puede culpar al expresidente del Gobierno Felipe González de la creación de los GAL.



"Este Ministerio Fiscal está acostumbrado de escuchar al señor Amedo decir que la culpa la tiene el expresidente del Gobierno" cuando el Supremo ya dijo que con "esos indicios" no se puede imputar a González "hechos de naturaleza tan grave", ha destacado Rubira al pedir la absolución del ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo por los atentados de los GAL en los bares "Batzoki" y "Consolation" en 1986 en Iparralde.



Aunque Rubira ha comenzado su alegato señalando que no iba a defender al acusado, ha destacado que la fuente directa que podía implicarle, los ex-policías José Amedo y Michel Domínguez, ya condenados por estos atentados a 108 años de prisión, han asegurado en el juicio que el acusado no participó en esos hechos, con lo que "las pruebas directas no implican a Planchuelo".



Antes de que el juicio quedara visto para sentencia, Planchuelo hizo uso de su derecho a la última palabra para declararse "inocente" y hacer alguna puntualización a lo declarado por ciertos testigos, fundamentalmente lo relatado por el periodista Melchor Miralles respecto a la relación del acusado con el también periodista Ricardo Arqués, del que ha dicho que sólo le vio una vez.



Por su parte, Begoña Lalana, abogada de la acusación popular, que pide para Planchuelo 114 años de cárcel, ha esgrimido como principal prueba contra el ex jefe superior de Policía de Bilbao un comunicado manuscrito en el que aparecía la expresión "Aquí GAL" y que los peritos expertos en grafología atribuyeron al acusado.



"La intención de los GAL era presionar a Francia y no se puede coaccionar a un país para que cambie su política por muy legítimo que sea", ha expuesto Lalana al considerar que "la guerra sucia" contra ETA pudo hacer peligrar las relaciones de España "con otros países de su entorno".



La defensa de Planchuelo, que ha ejercido el abogado José Aníbal Álvarez, ha lamentado que se estén juzgando ahora "hechos de hace 25 años" en los que además su defendido "no ha tenido nada que ver y así se ha demostrado".



Según Álvarez, "de lo que hizo Amedo, Planchuelo no puede ser responsable y mucho menos 25 años después", y ha subrayado que el ex-policía, al ya estar condenado, podía haber inculpado a su defendido porque ya "le da igual", pero en su declaración como testigo "ha dicho lo mismo que cuando declaró" ante Garzón.