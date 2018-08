Política

Operación policial

Rubalcaba declara que mantener vigilado a Troitiño 'era ilegal'

Redacción

20/04/2011

Según el ministro, Troitiño se convirtió en "un hombre libre" tras salir de prisión y la Policía no puso en marcha "todos sus instrumentos" hasta conocer la orden de la Audiencia Nacional.

El ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha declarado que la Audiencia Nacional dictó ayer orden de busca y captura contra el histórico miembro de ETA Antonio Troitiño y a partir de ese momento fue cuando Policía y Guardia Civil pusieron en marcha "todos los instrumentos" para llevarla a efecto.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha defendido que no contase con ningún tipo de vigilancia desde su salida de prisión, ya que al abandonar la cárcel se convirtió en "un hombre libre con todos sus derechos intactos".



Rubalcaba ha explicado que así es como funciona el Estado de Derecho y ha rechazado las "incursiones muy desafortunadas" que se han escuchados durante los últimos días en relación con las decisiones judiciales.



De esta forma, Rubalcaba ha recordado, en referencia al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, que cuando se está pidiendo una vigilancia preventiva se está reclamando a la Policía que haga "algo ilegal".



"Si el ciudadano que lo pide no sabe derecho, no hay más remedio que explicárselo, si lo sabe, me preocupa un poco más", ha confesado. A su juicio, el problema con este asunto es "el de siempre", y es la utilización del terrorismo "para sacar ventajas políticas".