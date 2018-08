Política

Polémica

PP exige a Zapatero que 'asuma responsabilidades' en el caso Troitiño

Redacción

22/04/2011

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho que "lo lógico, normal y profesional" hubiera sido decretar la vigilancia del exmiembro de ETA, en paradero desconocido.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho hoy que lo "lógico, lo normal y lo profesional" es que el Ministerio del Interior hubiese decretado la vigilancia del exmiembro de ETA Antton Troitiño porque "el procedimiento judicial no estaba terminado" y ha añadido que el Gobierno "tiene que asumir responsabilidades".



Cospedal ha dicho que, "en esta ocasión haber puesto vigilancia a una persona que ha cometido 22 asesinatos, cuando el procedimiento judicial no estaba terminado, parece que hubiera sido lo lógico, lo normal, lo profesional y lo que le hubiera correspondido hacer a un Ministerio del Interior y a un ministro del Interior".



Por ello, la también candidata a la Presidencia de Castilla-La Mancha ha dicho que el Gobierno "tiene que asumir

responsabilidades".



Por otra parte, Cospedal ha manifestado que espera que Bildu no esté en las elecciones del próximo 22 de mayo y ha reiterado que el PP "no va acordar nada que sirva para que ETA, se llame Sortu, Bildu o como se llame, pueda estar ni en las elecciones ni en las instituciones".



La dirigente popular ha recordado que la condición fundamental para que su partido apoyase la política antiterrorista del Gobierno es que "ETA no pudiera estar en las elecciones".