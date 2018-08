Política

El PP reitera que pactó con el PSOE impugnar todas las listas de Bildu

Redacción

26/04/2011

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha afirmado que el Gobierno impugnará de Bildu "todas las listas en las que haya fundamentos jurídicos suficientes" como para que las rechacen.

El coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP, Federico Trillo, ha reiterado este martes que existe un "pacto" entre su partido y el Gobierno para "presentar un recurso contra todas las listas" de la coalición Bildu y no sólo las que se consideren contaminadas.

En declaraciones a Onda Cero, Trillo ha defendido que los informes de la Guardia Civil y de la Policía "demuestran que las candidaturas son montajes estratégicos dirigidos por ETA" y ha recalcado que el objetivo de derrotarla "sigue vivo".

De hecho, el también diputado ha reconocido que "se han dado pasos positivos" y ha recordado que el Gobierno y el PP decidieron "conjuntamente" que se instara al Fiscal y al Abogado General del Estado para que demandaran ante el Tribunal Supremo a Sortu y "así se hizo", consiguiendo que se haya "ilegalizado" ese primer partido con el que la izquierda abertzale quería concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo.

"Ahora queda el paso final", ha advertido Trillo, en referencia a la coalición Bildu. Según ha explicado, la "discrepancia aparente" procede de que la Ley Orgánica Electoral permite la anulación de las candidaturas, pero el PP quiere que se decida la anulación "de las listas y de la propia coalición".

Los ''populares'', ha recordado Trillo, quieren que se anulen "todas" las listas por la experiencia con ANV, que permitió que se colaran en las instituciones "los etarras o amigos de los etarras", que han estado "cuatro años beneficiándose de las instituciones democráticas".

El coordinador de Justicia del PP ha insistido en que los informes policiales muestran que Bildu, "como Sortu", son "montajes estratégicos directamente planificados, dirigidos y ejecutados por ETA". Por eso queremos que se decida la anulación de las listas y de la propia coalición", ha recalcado.

A su juicio, esto será lo que ocurrirá porque el Gobierno "en la penúltima reunión" que mantuvo con el principal partido de la oposición ya "aceptaba" la tesis de que se impugnarían "todas las listas". Por ello, Trillo no ve "por qué haya que cambiar de opinión".

De hecho, ha asegurado contar con el "compromiso" del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y le ha avisado de que "si no cumple", habrá "consecuencias".



El Gobierno matiza que se basarán en razones jurídicas



El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha afirmado que el Gobierno impugnará de Bildu "todas las listas en las que haya fundamentos jurídicos suficientes" como para que las rechacen de cara a las elecciones del 22 de mayo y ha subrayado que este asunto no es "un problema de acuerdos políticos" sino de "fundamentos jurídicos".

En declaraciones en el Senado, Jáuregui ha asegurado que no conoce el acuerdo entre el Gobierno y el PP del que hoy ha hablado el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, y según el cual serán impugnadas todas las listas electorales de Bildu, no aquellas consideradas contaminadas.

"Lo que hará el Gobierno es lo que proceda jurídicamente hacer", ha insistido el ministro, para agregar que "ningún acuerdo puede violentar la esencia del informe jurídico previo para que las impugnaciones se hagan donde efectiva mente hay base" y sean por tanto rechazadas por los tribunales.

Ramón Jáuregui ha pedido que se espere a los pasos que en los próximos días van a presentar tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía General y que mientras tanto no se "siembre desconfianza" sobre la acción del Gobierno. "No corresponde a la unidad con la que nos movemos en este terreno. No hay ninguna razón para desconfiar de que el Gobierno va a hacer lo que debe y los tribunales decidirán lo que corresponda", ha dicho.