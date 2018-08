Política

Rubalcaba afirma que 'Bildu está en la estrategia de ETA'

Redacción

27/04/2011

El Ministro de Interior ha añadido que en sus listas "hay personas que tienen relación con la ilegalizada Batasuna". En cuanto a Troitiño, ha negado que haya datos que apunten que ha huido a Venezuela

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interio, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho este martes que comparte con el PPla idea de "evitar que nadie que no tenga que estar en las elecciones, esté", y ha advertido de que la coalición Bildu "está en la estrategia de ETA" y que "en sus listas hay personas que tienen relación con la ilegalizada Batasuna".

Según ha señalado, estas son las dos principales conclusiones de los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil y que ya han sido remitidos tanto a la Abogacía del Estado como a la Fiscalía. "Son informes excelentes, con mucha información, porque en los últimos años no nos hemos chupado el dedo", ha añadido.

A partir de ahí, Rubalcaba ha evitado referirse a algún pacto con el PP sobre las medidas a adoptar para impedir la presencia de Bildu en las urnas, y ha pedido en varias ocasiones que se deje trabajar a los jueces. En cualquier caso, sí ha aclarado que no se puede pedir la impugnación de la coalición de Bildu porque el ordenamiento jurídico español no lo permite, y ha criticado a los dirigentes ''populares'' que abogan por esta vía sabiendo que no es posible.

En este sentido, el vicepresidente ha apuntado a la impugnación de las candidaturas de la coalición abertzale. "Cómo se construye esta impugnación? Vamos a dejar trabajar a los jueces, vamos a dejar pasar unas horas", ha subrayado.



En cuanto a Troitiño



Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado hoy que las Fuerzas de Seguridad continúan buscando al etarra Antonio Troitiño y ha negado de forma tajante que los servicios de información conozcan que haya podido huir a Venezuela.

"Ni la Policía, ni la Guardia Civil, ni los servicios de inteligencia saben nada de esa historia que se ha publicado, que es más fruto de una imaginación calenturienta que de la realidad", ha subrayado.