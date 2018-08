Política

Pactos postelectorales

Rubalcaba pide 'sentido común' para que no gobierne 'quien no debe'

08/06/2011

El ministro de Interior ha asegurado que no "teme" que Bildu pueda gobernar en Donostia y en Gipuzkoa, pero ha precisado que no le gusta y cree que "políticamente no debiera ser así".

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que no teme que Bildu pueda gobernar en Donostia-San Sebastian y Gipuzkoa, pero ha precisado que el problema es que no quiere y no le gusta por lo que ha pedido "el sentido común de todos" para que no suceda.

"Temer no es la palabra, lo que sucede es que no me gusta, no quiero, no es un problema de temer o no temer, sino que creo que políticamente no debiera ser así, pero esperemos hasta el día 11 vamos a ver qué pasa", ha dicho.

Ha reiterado el mensaje de que la lucha contra ETA se encuentra "en su recta final" y ha añadido que "los pactos políticos hasta el ultimo momento no se cierran". "Vamos a ver si con el sentido común de todos encontramos una solución para que no gobierne quien no tiene que gobernar", ha zanjado.