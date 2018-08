Política

Pleno de investidura

Bildu acaricia el Gobierno de Gipuzkoa tras fracasar la unión PNV-PSE

Redacción

22/06/2011

Tras la constitución de los ayuntamientos, las relaciones entre PNV y PSE en Gipuzkoa han sido inexistentes, por lo que, con toda probabilidad, Martin Garitano (Bildu) será el nuevo diputado general.

El candidato de Bildu, Martín Garitano, acaricia la presidencia del Gobierno foral de Gipuzkoa, que se elige este jueves, ante la ausencia de acuerdos entre el PNV y el PSE-EE, que ni siquiera han mantenido contactos para alcanzar pactos.



Desde la constitución de los ayuntamientos, fecha a la que se llegó sin que PNV, PSE y PP lograran acuerdos globales para garantizar la estabilidad de gobiernos municipales tan relevantes como el de Donostia, las relaciones entre jeltzales y socialistas en Gipuzkoa han sido inexistentes.



Por lo tanto, cada partido presentará en el pleno de este jueves a su propio candidato, a excepción de Aralar, que apoyará la investidura de Martin Garitano.



El PNV presenta al actual diputado general, Markel Olano; el PSE/EE, a Rafaela Romero, y el PP, que se había mostrado dispuesto a apoyar a uno de estos aspirantes en caso de acuerdo, defenderá finalmente su propia candidatura, la de Juan Carlos Cano.



Si todos cumplen su anunciada intención de votar a sus propios candidatos, Bildu se hará con la Diputación de Gipuzkoa, que dejará de ser gobernada por el PNV, partido cuya cuota de poder en este territorio se verá reducida a cuatro alcaldías: Hondarribia, Elgoibar, Aia y Urnieta.



Los socialistas advirtieron de que no apoyarían a Olano en la investidura si el PNV no les respaldaba en los ayuntamientos en los que el PSE/EE quedó a escasa distancia de Bildu, como Donostia, Errenteria y Andoain.



Los jeltzales no sólo no votaron a los socialistas en estos municipios, sino que apoyaron a Bildu en Lasarte-Oria para

desplazar al PSE, la lista más votada, de la alcaldía.







El PP presenta a su propio candidato



El candidato del PP, Juan Carlos Cano, ha desvelado en una rueda de prensa ofrecida esta mañana que ayer mantuvo conversaciones con el PSE/EE y con el PNV, pero ambos partidos declinaron intentar un pacto de última hora, por lo que los populares han anunciado que mantendrán su propia candidatura.



Cano ha constatado que en estos momentos "las relaciones entre el PNV y el PSE/EE no son ni de cortesía, son inexistentes", tras lo que ha acusado a ambos partidos de seguir "lamiéndose las heridas" del resultado electoral y permitir que Bildu gobierne en la Diputación.