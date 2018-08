Política

Sesión de investidura

El programa de PSN-UPN evade los problemas de la sociedad, según NaBai

Redacción

23/06/2011

Bildu, por su parte, ha lamentado el discurso de "contenidos vacíos", sin "ninguna medida concreta" ni "la mas mínima ilusión". El PP ve un Gobierno de "conveniencia".

El portavoz parlamentario de Nafarroa Bai, Patxi Zabaleta, ha afirmado que el acuerdo de Gobierno de coalición de UPN y PSN, presentado hoy en la Cámara por la candidata a la presidencia Yolanda Barcina, es una "evasión sistemática" de los problemas de la sociedad navarra.

Zabaleta, quien ha anunciado el voto contrario de su grupo a la investidura de Barcina como presidenta, ha declarado que en ese acuerdo no hay "prácticamente ninguna concreción", lo que en su opinión pretende "esconder las verdaderas intenciones" de UPN y PSN de una "restricción" de servicios y derechos.

Tras señalar que este Gobierno de coalición supone una "continuidad total" en la aplicación de "políticas de derechas, de extrema derecha en muchos ámbitos", Zabaleta ha apuntado que este acuerdo "no tiene como finalidad lograr la paz y la convivencia" y no avanza en el objetivo del "derecho a decidir" de los navarros.

En este acuerdo, ha dicho Zabaleta, son "mucho más importantes" las cuestiones que no aparecen en el mismo, entre las que ha citado "la paz y la normalización democrática", que es "algo que desea y necesita de manera apremiante la sociedad navarra".



Bildu lo tacha de discurso "vacío"

La portavoz de Bildu en la Cámara foral, Bakartxo Ruiz, ha lamentado el discurso de "contenidos vacíos", sin "ninguna medida concreta" ni "la mas mínima ilusión", expuesto por la candidata a la presidencia del Gobierno foral, Yolanda Barcina, a quien ha augurado que se "topará" con la realidad.

Así lo ha señalado Ruiz en su primera intervención en el pleno de investidura de Barcina, en el que en primer lugar se ha mostrado "orgullosa" de la "legítima" presencia de Bildu en la Cámara pese a la "incomodidad" de algunos, a quienes ha avanzado que su coalición responderá "con ilusión, compromiso y responsabilidad" a la confianza que les ha otorgado la sociedad a la que "dará voz".

Sobre el discurso de Barcina, ha lamentado no haber escuchado "ni una medida concreta" y se ha preguntado si no las tendrá decididas o "no las querrá dar a conocer", aunque sí ha augurado, según lo escuchado, que Barcina "no quiere ser la presidenta de todos los navarros, sino que será la de los navarros que piensan como usted".



El PP ve un Gobierno de "conveniencia"

El portavoz parlamentario del PPN, Santiago Cervera, ha criticado que UPN y PSN van a conformar un Gobierno de coalición "sustentado en la conveniencia de las partes y no en el convencimiento" y ha vaticinado que el gabinete presidido por Yolanda Barcina "no será fuerte".

Cervera ha indicado, durante su intervención en el pleno de investidura en el Parlamento de Navarra, que "es imposible no recordar que Roberto Jiménez ha dicho, antes de la campaña electoral, que ''nunca jamás'' iba a gobernar con UPN o que se le ponen ''los pelos de punta'' pensando en esta posibilidad".



Izquierda-Ezkerra, en contra del proyecto neoliberal

El portavoz de Izquierda-Ezkerra (I-E) en el Parlamento foral, José Miguel Nuin, ha rechazado el proyecto "neoliberal" que suponen las propuestas económicas del programa de Gobierno expuesto hoy por la candidata a la presidencia, Yolanda Barcina, que "no deja otro margen" que votar no a su elección.

Así lo ha señalado Nuin en su primera intervención en el pleno de investidura de Barcina, en el que ha lamentado que la situación social y laboral en Navarra "se ha deteriorado de forma grave y rápida" en los últimos meses, un contexto en el que las "recetas de duros ajustes" de UPN "suponen una auténtica bomba de relojería social".