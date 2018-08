Política

Respuesta a Rubalcaba

Garitano dice que ETA se disolverá 'por vocación propia'

Redacción

27/06/2011

El diputado general de Gipuzkoa ha hecho hincapié en que Bildu ha manifestado "de forma categórica" su rechazo a la violencia. Además, cree que nadie va a necesitar llevar escolta.

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano (Bildu), ha asegurado hoy que no va a "caer en el juego fácil de la propaganda" ni "entrar en el juego de las palabras" para pedir la disolución de ETA y ha añadido que "llegará el momento en el que se disuelva por vocación propia".



Garitano ha hecho estas afirmaciones en una entrevista en RNE después de que el vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegurara ayer que la "credibilidad de Bildu disminuye cada día en el que no pide la disolución de ETA".



Tras recalcar que él no tiene "ninguna relación con ETA", Garitano ha señalado que "hay que ser serios en un asunto tan delicado como éste" y "hacer las cosas con mucha más prudencia, más serenidad y más sensatez, sin caer en el juego fácil de la propaganda".



El diputado general de Gipuzkoa ha hecho hincapié en que Bildu ha manifestado "de forma categórica" su rechazo al "empleo de la violencia para la obtención de fines políticos" y que mantiene "una actitud proactiva" para "evitar que haya violencia política".



"Es decir, nuestra posición es muy nítida. No, no vamos a entrar en el juego de las palabras", ha agregado Garitano.



Ha explicado además que, en su toma de posesión como diputado general de Guipúzcoa, llevó una insignia en la solapa con el número de preso de Arnaldo Otegi porque "en Euskal Herria es un clamor" que el exportavoz de Batasuna "y sus compañeros estén en libertad y no en prisión por hacer política".

Garitano ha asegurado que en el País Vasco "ha habido y hay mucho sufrimiento no sólo por la acción de ETA", sino "por muchas partes" y, en ese sentido, ha señalado: "tan víctima es Enrique Casas, que era senador del PSOE, como Josu Muguruza, que era diputado de Herri Batasuna y compañero mío de mesa".



Respecto a la prohibición de acceso a las casas consistoriales a los escoltas, Garitano se ha mostrado "convencido" de que "nadie va a necesitar escolta en este país".



"No me gusta que nadie tenga escolta, no quiero, me parece una situación francamente dolorosa y creo que ya no va a pasar, no va a ser necesario", ha manifestado.