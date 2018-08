Política

Javier Madrazo abandona la militancia de Ezker Batua

11/07/2011

El expresidente de Ezker Batua, Javier Madrazo, ha anunciado que, en los próximos días, solicitará su baja de Ezker Batua-Berdeak.

El expresidente de Ezker Batua, Javier Madrazo, ha anunciado hoy que, en los próximos días, solicitará su baja de Ezker Batua-Berdeak, tras el escándalo surgido en la negociación entre su formación y el PNV en Álava. Madrazo es militante de base en la formación desde que renunciara a su puesto como presidente, en 2010.



En un post publicado en su blog, titulado ''Despedida'', Madrazo ha señalado que es "momento de cerrar este ciclo" y ha añadido que espera que esta decisión "ayude de algún modo a facilitar un acercamiento entre todas las personas que continúen en la organización". Aún así, añade que, "en honor a la verdad" no es "optimista".



"Ojalá me equivoque y Ezker Batua-Berdeak sea noticia en un futuro próximo por haber sido capaz de cicatrizar sus heridas y no sólo por airear sus diferencias", señala en su blog.



El post, que escribe durante sus vacaciones en Huelva, muestra el "dolor" de Madrazo por su marcha, ya que "han sido muchos años de mi vida, muchas horas de trabajo, muchas satisfacciones y también muchos sinsabores".

"He tenido aciertos y errores, como todas las personas, pero me han movido en todo momento los valores y principios de Ezker Batua-Berdeak. Quienes quieren imputarme responsabilidades en lo ocurrido en Alava no tienen ninguna razón para hacerlo y lamento que se escuden en este hecho para legitimar la ruptura de Ezker Batua-Berdeak", explica Madrazo.



El expresidente de EB subraya que "siempre" ha vivido de su trabajo, y que "la mejor prueba de ello es que desde que abandoné la política activa he estado dedicado a mi profesión como profesor de instituto".

"Quien quiera atribuirme otras funciones, le invito a que dedique ocho horas diarias a la enseñanza, dos más al estudio del euskera, pretenda conciliar la vida laboral y familiar, y además maneje desde la sombra los hilos de una formación política. Sería un superhombre, y no es mi caso", aclara.

Madrazo recuerda que, desde hace dos años, sólo es militante "de base" en Ezker Batua-Berdeak, "sin funciones ni competencias, digan lo que digan". "Desde hoy no seré ya ni eso", añade.

En su opinión, Ezker Batua "ya era una organización rota desde un año atrás" y lamenta que la coalición no haya logrado "mantener la unidad deseada, ni superar los baches y las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar".







Arana "fuera de la organización"

Por otro lado, un total de nueve de los 18 miembros de la Presidencia de Ezker Batua han considerado hoy que el coordinador general de la formación, Mikel Arana, "se sitúa fuera de la organización" después de no haberles convocado a una reunión del órgano citado fijada para esta tarde, según han asegurado.

Por medio de un comunicado, la mitad de la Presidencia de EB ha denunciado que Arana no les ha convocado a dicha reunión, por lo que ha considerado que la misma "carece de legitimidad alguna".

Los miembros citados han advertido de que Arana de esa forma "se sitúa fuera de la organización ya que, incluso, ha propuesto otro lugar distinto a la sede de EB para celebrar su encuentro", han criticado.