Política

Rechazan la invitación

Las víctimas de ETA no acudirán a la recepción del alcalde de Donostia

Redacción

10/08/2011

Covite y la Fundación Gregorio Ordóñez han declarado que no apoyarán ninguna convocatoria de ayuntamientos gobernados por Bildu, porque "todavía no ha condenado ni un solo atentado de ETA".

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) y la Fundación Gregorio Ordóñez han rechazado la invitación del alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre (Bildu), para asistir a la recepción que esta tarde dedica a organizaciones relacionadas con los derechos humanos.

El representante de Covite Cristian Matías ha confirmado a Efe que este colectivo de víctimas del terrorismo ha recibido la invitación cursada por el alcalde para asistir al acto, pero que han decidido no acudir porque no apoyarán ninguna convocatoria de ningún ayuntamiento gobernado por Bildu, ya que esta coalición "todavía no ha condenado ni un solo atentado de la banda terrorista ETA".

Del mismo modo, Consuelo Ordóñez, hermana del exconcejal del PP en Donostia-San Sebastián Gregorio Ordóñez, ha indicado que la Fundación que lleva su nombre no acudirá.



A la recepción de esta tarde, la tercera que organiza el Ayuntamiento desde la toma de posesión de Izagirre, han sido invitadas todas las organizaciones vinculadas con los derechos humanos que figuran en el registro municipal, entre las que se encuentran Covite, la Fundación Gregorio Ordóñez y también la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, entre otras.

Además, el alcalde recibirá a otras asociaciones vinculadas con el deporte, la cooperación y el medio ambiente.

Covite ha declarado que no participará en un acto organizado por quien no condena los atentados de ETA y se "ha caracterizado por defender y apoyar a los asesinos" de sus familiares y a reclamar que salgan de las cárceles.

En la misma línea, Consuelo Ordóñez ha destacado que Bildu no ha condenado los atentados de ETA y tampoco le ha reclamado "que se disuelva", por lo que "con esas premisas" la Fundación no desea participar en ningún acto promovido por la coalición abertzale.