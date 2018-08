Política

Hacienda guipuzcoana

Olano ve 'impresentable' la actitud de la diputada de Hacienda

Redacción

03/09/2011

Markel Olano ha señalado que la diputada de Hacienda, Helena Franco, "oculta deliberadamente información a la ciudadanía".

Olano ha comparecido este viernes en una rueda de prensa en la que ha señalado que la diputada de Hacienda "no ha hecho público" que ha habido "un conflicto con el Estado en torno al cupo por el que no se han ingresado 68 millones de euros en la recaudación de la Diputación".



Para el exdiputado, se ha producido "un giro de 180 grados" en la tendencia de recaudación en los territorios forales vascos, y lo que ha hecho Bildu "es establecer una cortina de humo y achacar al anterior ejecutivo la responsabilidad de ese desajuste y de ese cambio de tendencia".



"Una cosa es que no salgan las cuentas, y eso no creo que sea una cosa exclusiva de la Diputación de Gipuzkoa, sino que es una cuestión en conjunto de los territorios vascos", ha señalado Olano.

El PNV ha presentado una interpelación al diputado general, Martín Garitano, para que "dé una explicación de las palabras de la diputada de Hacienda, las corrija y las desautorice públicamente", al tiempo que ha señalado que "han tenido una gravedad y deslealtad muy grande con el anterior ejecutivo y con el conjunto de las instituciones vascas".

"Fue el Consejo Vasco de Finanzas el que estableció los objetivos de recaudación, por lo tanto esa irresponsabilidad que se achaca es del conjunto institucional", ha declarado el portavoz jeltzale en las Juntas, quien ha insistido en calificar como una "deslealtad institucional increíble" las palabras de la diputada de Hacienda.



Además ha considerado su actitud de "arrogante" ya que "no se ha dignado a reunirse con el diputado saliente, Pello González", y ha opinado que las acusaciones "son producto de falta de información". "El Gobierno de Bildu se está comportando como si tuviera mayoría absoluta" ha afirmado Olano, quien se ha preguntado si el nuevo ejecutivo foral "no tiene capacidad de interlocución".