Política

EA cumple 25 años

Urizar: 'Vamos a ir a Madrid para decirles que queremos dejar de ir'

Redacción

18/09/2011

Sostiene que "la actividad armada de ETA es historia, felizmente superada" y que la sentencia del 'caso Bateragune' "no ayuda, pero no bloquea el proceso abierto. Es un estorbo".

Eusko Alkartasuna (EA) ha celebrado en Estella el 25 aniversario de su constitución con un acto en el que su secretario general, Pello Urizar, ha dicho que van a ir Madrid para decirles que quieren "dejar de ir", que su campo de juego "está en Euskal Herria" y que ellos deciden.

Ante unas setecientas personas, Urizar ha subrayado que tienen enfrente "al Estado, al PP, a UPN y al PSOE", y por eso tienen que ir a Madrid "recabando todo el apoyo del electorado independentista de Euskal Herria, para ser la voz de este pueblo en Madrid".

Ha lamentado que el PNV "no haya querido participar en la apuesta por la unidad del soberanismo. Y, su última aportación nos da poca credibilidad. Allá ellos", ha añadido.



Sobre la sentencia condenatoria a Arnaldo Otegi y Rafa Díez, por el caso Bateragune, ha opinado que "no ayuda, pero no bloquea el proceso abierto. Es un estorbo".

"ETA es historia"



Además ha sostenido que "la actividad armada de ETA es historia, felizmente superada. La negativa a cerrar este ciclo de manera oficial es interesada. Está claro que el cierre oficial precisa de un proceso técnico: abordar el desarme y el tema de los presos, etcétera".



Finalmente, Urizar ha explicado que han escogido Estella para esta conmemoración por haber sido la localidad que acogió el primer acto público de EA, tras su creación el 4 de septiembre de 1986, en el que intervino Carlos Garaikotxea, quien no ha podido asistir al tener prevista una operación quirúrgica.