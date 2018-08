Política

En Bilbao

Multitudinaria manifestación contra la sentencia del caso 'Bateragune'

Redacción

24/09/2011

Al término de la manifestación se ha dado lectura a una carta escrita por Arnaldo Otegi, en la que ha denunciado la existencia de una "agenda" que tiene como "único objetivo impedir la paz".

Una multitudinaria manifestación ha recorrido este sábado las calles de Bilbao para protestar en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso 'Bateragune', que condenó a prisión al exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, entre otros.

En las primeras filas de la marcha han caminado los dirigentes de las organizaciones impulsoras del acto, entre los que había una nutrida representación de la izquierda abertzale: Rufi Etxeberria, Iñigo Iruin, Tasio Erkizia, Jone Goirizelaia y Txelui Moreno, junto al diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano; la secretaria general del sindicato LAB, Ainhoa Etxaide; y el antiguo dirigente de ETA Eugenio Etxebeste, "Antxon".

El secretario general de EA, Pello Urizar, y el dirigente de este partido Rafa Larreina; el portavoz de Alternatiba, Oscar Matute; y los dirigentes de Aralar Rebeka Ubera e Iñaki Aldekoa han sido otros de los asistentes al acto.



La marcha ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Epaiketarik ez. Zigorrik ez. Aterabide demokratikoak orain!" ("No más juicios. No más condenas. Salidas democráticas ahora").

Los manifestantes, miles de personas, han coreado gritos a favor de la independencia y del traslado a Euskadi de los presos de ETA.





Carta de Otegi

Al término de la marcha, se ha dado lectura a una carta escrita por Arnaldo Otegi, en la que ha advertido de que hay una "agenda" que tiene como "único objetivo impedir la paz" y ha señalado que, con la sentencia del caso Bateragune, pretenden "impedir que en las próximas semanas y meses demos pasos, que, en consonancia con la nueva estrategia adoptada, afiancen el nuevo escenario en Euskal Herria".

No obstante, ha asegurado que no van a conseguir impedir que se materialicen "nuevos pasos de carácter definitivo e irreversibles". "Porque sí, señores López, Ares, Rubalcaba... La Paz no viene ni vendrá a Euskal Herria de la mano del inexistente Estado de Derecho español, sino de la mano de quienes reivindican el Derecho a ser Estado del pueblo vasco", ha añadido.