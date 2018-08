Política

Desde la cárcel

Otegi: 'Hay una agenda cuyo único objetivo es impedir la paz'

Redacción

24/09/2011

"La Paz no viene ni vendrá a Euskal Herria de la mano del inexistente Estado de Derecho español, sino de la mano de quienes reivindican el Derecho a ser Estado del pueblo vasco", añade.

Arnaldo Otegi advierte de la existencia de una "agenda" que tiene como "único objetivo impedir la paz" y ha señalado que, con la sentencia del caso 'Bateragune', pretenden "impedir que en las próximas semanas y meses demos pasos, que, en consonancia con la nueva estrategia adoptada, afiancen el nuevo escenario en Euskal Herria".

En una carta que se ha leído al término de la manifestación celebrada en Bilbao, Otegi señala que no van a permitir que se impida en el futuro se sigan dando "pasos". A su juicio, hay "poderosas fuerzas instaladas en los diferentes ámbitos del Estado" que "manejan una agenda" que busca "impedir la paz" y cree que el objetivo que se persigue es "recuperar escenarios de confrontación armada".

No obstante, ha asegurado que no van a conseguir impedir que se materialicen "nuevos pasos de carácter definitivo e irreversibles". "Porque sí, señores López, Ares, Rubalcaba... La Paz no viene ni vendrá a Euskal Herria de la mano del inexistente Estado de Derecho español, sino de la mano de quienes reivindican el Derecho a ser Estado del pueblo vasco", ha añadido.

"Con las detenciones de hace dos años buscaban impedir que el cambio de estrategia en la izquierda abertzale se hiciera de manera cohesionada y ordenada. Hoy, con esta dura sentencia, sólo persiguen un objetivo: tratar de impedir que en las próximas semanas y meses demos pasos que en consonancia con la nueva estrategia adoptada afiancen el nuevo escenario en Euskal Herria de manera irreversible y definitiva", ha señalado en la misiva.



Profundizar en el proceso democrático

Otegi indica que "los agentes que manejan esta agenda de la mentira y la provocación buscan impedir que se materialicen nuevos pasos de carácter definitivo e irreversibles en el proceso democrático abierto en Euskal Herria".

En la misiva, escrita en euskera y castellano, Otegi también destaca que "la operación policial iniciada hace dos años "no ha parado", ya que su objetivo es que Euskadi "no conozca la paz". Por todo ello ha hecho un llamamiento "a favor de profundizar en el proceso democrático iniciado".