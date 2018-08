Política

Conferencia de Paz

El PNV espera que la Conferencia diga a ETA 'esto se tiene que acabar'

Redacción

13/10/2011

Iñigo Urkullu ha afirmado además, que el final de ETA lo tendrá que gestionar el próximo Gobierno.

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, espera que, de la Conferencia Internacional de Paz que se celebrará el próximo lunes en Donostia/San Sebastián, salga un planteamiento ante ETA de decir "entre todos" que "esto tiene que terminar ya".

En una entrevista concedida a la Cadena Cope, Urkullu ha precisado que, aunque en esta cumbre no vaya a haber representantes de los Gobiernos español y el vasco, "el hecho de que personalidades extranjeras, algunas de ellas quizá también con responsabilidades de gobiernos anteriores en países o estados miembros de la Unión, significa que hay un esfuerzo diplomático por permitir que determinadas personalidades tengan la posibilidad de participar sin ningún tipo de cortapisas o problemas".

A su juicio, "habría sido bueno que el lehendakari que presentó un Plan de Paz en el Parlamento vasco en el pleno de política general", hubiera asistido a la Conferencia o que el Gobierno Vasco estuviera representado en ella.

"Pero es su decisión, yo creo que la conferencia internacional puede ser esperanzadora desde el hecho de que ha habido un compromiso por parte de determinadas personas y personalidades que no pueden verse frustradas porque esto pueda ser un engaño. Esto sería terrible para la propia izquierda abertzale", ha indicado.

En este sentido, ha manifestado que cree que se trata de un esfuerzo, en el que también han contribuido otros, como el PNV, "para que se recorra este camino". "Lo que es esperable de este próximo lunes será también un planteamiento ante ETA de decir, por parte de todos los que allí estemos presentes, que esto tiene que terminar ya, de una vez por todas", ha apuntado.

El líder jeltzale ha apuntado además que el final de ETA lo gestionará el próximo gobierno, como el tema de los presos, los arrepentimientos o las medidas individualizadas, la reconciliación y la concordia, que es "el estadio final". "Que todo ese mundo dé un paso definitivo por el respeto a las víctimas del terrorismo", ha indicado.

No obstante, ha precisado que él no espera antes del 20-N "un comunicado de cese definitivo que signifique la disolución", aunque pueda haber, "en favor de la izquierda abertzale", un comunicado "que identifique el final definitivo, pero no la disolución".