Política

Conferencia de Paz de Donostia

Expectación ante la Conferencia de Paz que impulsará el fin de ETA

Redacción

17/10/2011

El cónclave, que contará con la presencia de Kofi Annan y Gerry Adams, entre otros, arrancará a las 13:00 con la llegada de los participantes.

Donostia-San Sebastián acogerá hoy la 'Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco', que busca allanar el camino hacia la paz, un gesto que desde diversas instancias se espera ver correspondido con la renuncia definitiva de ETA a la violencia.

El 'runrún' sobre este eventual anuncio por parte de la organización terrorista aumenta con el paso de los días e incluso el diario británico The Guardian informa hoy, citando "fuentes cercanas a las negociaciones", que la noticia podría llegar esta misma semana.

Los rumores están justificados ante la envergadura de los participantes del cónclave, entre los que se encuentran el ex secretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz Kofi Annan y tres símbolos del proceso de paz de Irlanda del Norte: el presidente del Sinn Féin Gerry Adams; el ex primer ministro irlandés Bertie Ahern y Jonathan Powell, mano derecha del ex primer ministro británico Tony Blair.



Desde Euskadi acudirán representantes de todos los partidos (salvo PP y UPyD) y sindicatos, además de la patronal, Confebask. No estarán, en cambio, el lehendakari, Patxi López, ni los Gobiernos central y vasco.

Desde Nueva York, el jefe del Ejecutivo vasco ha dicho que, "si a ETA o a su entorno" les hace falta una "escenificación para su final definitivo", aprovechen "de verdad la oportunidad" de la Conferencia.



Se espera que la declaración final, que se leerá a las 17:00, exija a ETA que entregue las armas y a los Gobiernos español y francés más implicación con el proceso.





Así será la Conferencia

La Conferencia de Paz, que se celebrará desde las 14:00 y hasta las 17:00, tendrá carácter privado. Tras la intervención de todos los invitados, que tendrán un tiempo de tres minutos para exponer sus posiciones, se presentarán públicamente las conclusiones.

13.00: Llegada de las personalidades internacionales por la Entrada Principal del Edificio.

13.30: Llegada de participantes por la entrada principal (partidos políticos, sindicatos...)

13.45: Toma de imágenes en Sala de Conferencia. Photocall. Se realizará por grupos.

14.00: Inicio de la sesión de trabajo de la Conferencia

17.00: Final de la sesión de trabajo de la Conferencia

17.00: Lectura de la Declaración Final en la escalinata del Jardín Exterior (lectura declaración final y foto de grupo).

Participantes

Además de los ya citados Kofi Annan, Gerry Adams, Bertie Ahern y Jonathan Powell, la delegación de la comunidad internacional estará formada también por el exministro de Interior y Defensa francés Pierre Joxe y la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland.

Entre las formaciones vascas, asistirán representantes del PNV (Iñigo Urkullu), del PSE-EE (Jesús Eguiguren y Carlos Totorika), de los partidos integrantes de la coalición electoral Amaiur --La izquierda abertzale, EA (Pello Urizar), Alternatiba (Oskar Matute) y Aralar (Rebeka Ubera)--, de Ezker Anitza (Mikel Arana) y de Ezker Batua.

Además, han confirmado su presencia los máximos dirigentes de los sindicatos ELA, Adolfo Muñoz; de LAB, Ainhoa Etxaide; y de CCOO, Unai Sordo. Por parte de UGT, acudirá el secretario de Organización, Raúl Arza. La patronal vasca Confebask ha anunciado este domingo que también estará presente en la Conferencia.

También estarán presentes el Partido Socialista Francés; la UMP del presidente galo, Nicolas Sarkozy; la formación de centro MoDem y la Confederación Francesa de Trabajadores.

Impulsores

La conferencia está impulsada por Lokarri; el Grupo Internacional de Contacto (GIC) auspiciado por el abogado sudafricano Brian Currin; Berghof Foundation; Concilition Resorucers; The Desmond and Teah Tutu Legacy Fouindation y NOREF.