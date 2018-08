Política

Entrevista en Egun On Euskadi

Basagoiti: 'No vamos a dejar tirado a Patxi López'

22/11/2011

Antonio Basagaiti ha afirmado que "El PP vasco va a seguir apoyando a Patxi López para que continúe la legislatura a pesar de que no compartimos todo con él".

Antonio Basagoiti, presidente del PP en Euskadi ha sido entrevistado en el informativo Egun On Euskadide ETB-2, donde ha comentado los resultados de las elecciones generales.

Basagoiti ha afirmado que ha conseguido mantener los votos de hace cuatro años, pero preguntado sobre si esperaba más, Basagoiti ha sido rotundo, "sí, yo quería más, y esperábamos más, y las encuestas hablaban de cinco escaños, pero el resultado es mejor que hace cuatro años; el PSE-EE nos triplicaba y ahora no, el PNV nos duplicaba y ahora no".

También se ha referido a las peticiones del PNV y Amaiur de que se adelanten las elecciones autonómicas. El presidente de los populares vascos ha afirmado que el mapa sociopolítico en Euskadi "es el que es", y ha dicho que "no vamos a dejar tirado a Patxi López del Gobierno Vasco".

"No compartimos todo con él pero vamos a seguir apoyándolo. Euskadi no está para la inestabilidad y no vamos a hacer nada raro. El PP de Euskadi vamos a apoyar para que continúe la legislatura a pesar de que no compartimos todo con Patxi López", ha dicho Basagoiti. "En Euskadi lo que hay que hacer es convivir y alcanzar la libertad, yo aspiro a una Euskadi en la que no domine Batasuna, y eso necesita un poco de tiempo".

Preguntado sobre si serán más exigentes en la relación entre el PSE y el PP teniendo este último el gobierno del conjunto del Estado, Antonio Basagoiti ha afirmado que "no estamos para juegos de salón, estamos para gobernar bien".

En este sentido, a criticado al PNV y les ha pedido que apoyen. "Si el PNV está preocupado por la convivencia y la situación económica de Euskadi, si quiere a Euskadi de verdad, que apoye. Los políticos responsables, más que pensar siempre en cómo aprovecharse de las situaciones, tienen que arrimar el hombro. Les pido a los nacionalistas que arrimen el hombro por el país y piensen menos en López y Basagoiti, y más en Euskadi".

Basagoiti se ha mostrado favorable a dejar a Amaiur en el grupo mixto en el Congreso, después de que la coalición no haya logrado en

Navarra el porcentaje requerido para tener derecho grupo propio en la Cámara. "íCómo es la vida! Van a decidir si tienen grupo propio los compañeros de aquellos que han sido eliminados físicamente por los amigos que quieren grupo propio", en alusión a la decisión que sobre este asunto tendrá que adoptar la mesa del Parlamento, con mayoría del PP.



Sobre la decisión de Mariano Rajoy de hablar con todos los grupos políticos que han conseguido representación en el Congreso, excepto con Amaiur, el presidente de los populares vascos ha dicho que "no hay que ponerle exigencias a Rajoy" "Hay que exigir a una formación que tiene que dejar claro que condena del último al primer atentado, por tanto, pongamos el foco en ellos".

También se ha referido Basagoiti a la gestión post ETA de Mariano Rajoy. Ha dicho que Rajoy será prudente y sensato y que actuará con altura de miras. "Rajoy lo hará muy bien, sabe de qué estamos hablando. Quien tiene que demostrar es ETA". "ETA lo que tiene que hacer es dejar las armas, y para eso no hacen falta negociaciones", ha concluido.