Aralar dice que Rajoy sólo representa los intereses de su partido

Redacción

26/11/2011

Aralar ha resaltado que ahora comienza "la fase de confrontación democrática con el Estado".

EL vicecoordinador de Aralar, Dani Maeztu,

ha lamentado en referencia a Mariano Rajoy y a su negativa a

incluir en su ronda de contactos a Amaiur, que España no tenga a un

estadista como presidente del Gobierno sino a "alguien que solo mira

los intereses del PP y lanza un mensaje al ala más dura de este

partido".

Maeztu, cuya formación se coaligó con Amaiur (EA, Alternatiba e

Izquierda Abertzale) para presentarse a las pasadas elecciones

generales, ha comparecido en conferencia de prensa para analizar

la situación política vasca tras los comicios.

Este dirigente de Aralar se ha referido a la negativa de Rajoy a

incluir a Amaiur en la ronda de contactos que mantendrá con el resto

de partidos políticos y ha asegurado que esta decisión demuestra que

"los españoles, por desgracia, tienen un problema: no tendrán a un

estadista como presidente de Gobierno".

"Rajoy, ha argumentado, no deja fuera a los siete parlamentarios

de Amaiur, sino a más de 300.000 personas que han ejercido

democráticamente su derecho al voto en unas elecciones legales. No

está a la altura de las circunstancias; esperamos que rectifique".

Ha calificado de "paradójico" que mientras Rajoy se niega a

reunirse con Amaiur, el Rey sí recibirá a esta coalición a su ronda

de encuentros con los representantes de los partidos políticos

elegidos en los pasados comicios.



Respecto al trabajo que llevarán a cabo los siete diputados de

Amaiur en el Congreso de los Diputados, Maeztu ha mantenido que

actuarán con "responsabilidad" y ha resaltado que ahora comienza "la

fase de confrontación democrática con el Estado".

Dicha fase tiene como objetivo "llevar hasta el final el proceso

de paz y trabajar para el reconocimiento de los derechos del pueblo

vasco, teniendo en cuanta la diversidad de la sociedad".

En estos comicios, según ha apuntado, la sociedad vasca "ha

premiado" la unión de fuerzas independentistas y de izquierdas para

"encauzar el cambio político; poner en práctica el derecho de

autodeterminación, y defender los derechos laborales y sociales de

los trabajadores y de los más desfavorecidos".