Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Eguiguren: 'No quiero que la izquierda abertzale pida perdón ahora'

Redacción

02/12/2011

El presidente del PSE-EE cree que no sería una petición "de verdad". Por otro lado, cree que, aunque lo desmientan, ETA y el Gobierno están hablando "desde hace tiempo".

El presidente del PSE-EE y parlamentario, Jesús Eguiguren, cree que el proceso de paz "va demasiado rápido" y no quiere que "la izquierda abertzale pida perdón hoy, mejor dentro de dos años, ahora no sería de verdad".

Según ha explicado Eguiguren en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, "exigir a Batasuna que pida perdón se está convirtiendo en una campaña electoral, las cosas de verdad necesitan más tiempo, no se puede arrepentir de un día para otro. Si va a pedir perdón no quiero que lo haga hoy, hay que darle más tiempo a la izquierda abertzale para que haga lo que tenga que hacer, sino no serán pasos de verdad".

Gobierno-ETA

Al ser preguntado sobre las conversaciones que deben tener ETA y los gobiernos español y francés, Eguiguren ha dicho que "hace tiempo" que ETA y los gobiernos hablan, si no "¿crees que hubiera venido Annan? Yo creo que esas conversaciones comenzaron hace tiempo".

En la declaración de Aiete se pedía a los gobiernos que hablaran con ETA y el dirigente socialista cree que ese papel "lo escribieron entre el Gobierno y la izquierda abertzale".

En otro punto se hacía referencia a la mesa de partidos, punto que Eguiguren ve "indispensable", porque "la responsabilidad de lo que ocurre aquí es de todos los partidos".

Arnaldo Otegi

El presidente del PSE-EE cree que se solucionará la situación de los presos de la izquierda abertzale. Así, ha nombrado a Arnaldo Otegi, preso al que dentro de poco visitará pese a no tener el "permiso" del partido.

Adelanto electoral en la CAV

Por otro lado, el parlamentario socialista tiene claro que "no le conviene a nadie, ni a la izquierda abertzale ni al PNV" adelantar las elecciones en la CAV. Además, cree que a Euskadi "le conviene un poco de tranquilidad y que la legislatura se termine".

Elecciones generales

Respecto a las elecciones generales, ha dicho que desde hace dos años "hasta el más tonto" sabía que los socialistas perderían las elecciones. Pero según Eguiguren, "aunque los socialistas ganaran, harían algo parecido al PP, porque seas del PSOE o seas del PP, si tienes cinco duros en el bolsillo, no se pueden hacer cosas diferentes. Los recortes serán duros, pero también lo serían si hubiera ganado el PSOE".

Además, el líder socialista ha denunciado que las elecciones no fueran convocadas antes, porque "nos hubiéramos ahorrado dos años de agonía".