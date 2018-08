Política

Polémica

Blanco: 'Eguiguren no sabe de lo que habla'

Redacción

02/12/2011

El portavoz del Gobierno ha negado que la Declaración de Aiete estuviera pactada entre el Ejecutivo y la izquierda abertzale.

El ministro de Fomento y Portavoz del Gobierno, José Blanco, ha desmentido al presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, y ha precisado que éste "no sabe de lo que habla".

Blanco se ha pronunciado así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, después de que el dirigente socialista vasco asegurara en una entrevista en Euskadi Irratia que ETA y el Gobierno del PSOE están hablando "desde hace tiempo" y que el documento que se aprobó en la Conferencia de Paz de Donostia-San Sebastián fue consensuado entre el Ejecutivo y la izquierda abertzale.

Al ser preguntado por estas afirmaciones, José Blanco ha sentenciado: "No es cierto y en este tema, el señor Eguiguren no sabe de lo que habla", y ha añadido que al Gobierno "no le consta" ningún tipo de contacto con ETA.



Tras recordarle los periodistas que el presidente del PSE-EE y parlamentario vasco asistió a la Conferencia de Donostia-San Sebastián y preguntarle si sus palabras suponían una desautorización hacia Eguiguren por parte del PSOE, Blanco ha precisado que hablaba como portavoz del Gobierno.

"Yo estoy hablando en nombre del Gobierno de España, que es lo que suelo hacer desde que soy ministro portavoz. Y por lo tanto lo que he dicho: En relación al Gobierno de España, lo que ha manifestado el señor Eguiguren no es cierto. Punto".