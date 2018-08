Política

Amaiur abrirá la vía judicial si no le dejan formar grupo en Madrid

05/12/2011

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha asegurado que sería una "falta de generosidad política" no ayudar a formar grupo en el Congreso a Amaiur ya que IU estuvo en la misma situación.

El secretario general de EA, Pello Urizar, ha anunciado hoy que la coalición Amaiur -integrada por Aralar, izquierda abertzale, Alternatiba y la propia EA- recurrirá a la vía judicial si no le permiten formar grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados.



"Parece que todo depende de la voluntad política de la Mesa del Congreso y da la impresión de que no tienen mucha, aunque resultará muy difícil explicar por qué no se puede formar grupo propio con siete diputados", ha precisado en una entrevista en Radio Euskadi.



Urizar también se ha referido a la decisión de Mariano Rajoy de no incluir a esta coalición en su ronda de contactos con los

partidos políticos y ha dicho que antes de que ETA anunciara el cese de su actividad armada, la violencia era "la excusa" para no mantener relaciones normalizadas con el entorno abertzale.



"Ahora, algunos se quitan las máscaras y la situación se aclara porque vemos que para algunos partidos políticos la violencia sólo era la excusa para mantener sus estrategias políticas", ha apuntado.



El dirigente de EA también se ha pronunciado sobre la relación entre Amaiur y el PNV, y tras afirmar que el partido liderado por Iñigo Urkullu percibe a la coalición como "una amenaza para su futuro político", ha resaltado que mantienen la "mano abierta" para hablar de "los grandes temas de este país".







Urizar: 'La conferencia necesitó mucha cocina"



Por otro lado, el presidente de EA y representante de Amaiur ha reconocido que, para llegar a la Conferencia de Paz de Donostia-San Sebastián, hacía falta "mucha cocina", y ha precisado que oyó que se había pactado con el Gobierno, aunque ha añadido que no tiene la informacion de la que dispone Jesús Eguiguren, que habló con el líder de Sinn Féin, Gerry Adams.

Urizar ha manifestado que él oyó que el Gobierno del PSOE había pactado el documento que surgió de la Conferencia de Paz de Aiete, tal como aseguró la semana pasada el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren.

Además, ha indicado que éste "trasladó que había estado hablando con Gerry Adams". "Yo no hablé con él, por lo que tampoco tengo la información directa que tiene él", ha precisado.

En este sentido, ha apuntado que "es verdad que, en un proceso de este tipo, hace falta mucho trabajo de cocina". "Nosotros ya dijimos que esperábamos que ETA y el Gobierno estuvieran hablando sin necesidad de que eso tuviera que salir a los medios porque todo ese tipo de trabajo discreto es necesario para avanzar, como lo demuestran otros conflictos de este tipo que ha habido alrededor del mundo", ha añadido.

Tras precisar que desconoce "cuáles son las fórmulas que se han utilizado y hasta dónde han llegado", ha indicado que "todo lo que sea hablar, dialogar y llegar a acuerdos, es positivo".







Apoyo de Izquierda Unida



Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha asegurado que sería una "falta de generosidad política" y una acción "egoísta" no ayudar a formar grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados a una fuerza política como Amaiur ya que IU estuvo en la misma situación.

Lara ha recordado que su formación necesitó en su momento "el apoyo de otro grupo político para poder tener grupo parlamentario".

"Entonces sería una falta de generosidad política por nuestra parte y ser muy egoístas pensar que otros grupos, que pueden estar en las mismas condiciones, no necesitan el apoyo por parte de algún otro grupo", ha explicado.