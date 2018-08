Política

400 ex presos harán una declaración sobre la situación política

07/12/2011

Los ex presos realizarán una "breve" reflexión sobre la situación política en el frontón Izarraitz de Azpeitia (Gipuzkoa) el 11 de diciembre. También analizarán la política penitenciaria.

Cerca de 400 ex presos que han sido encarcelados por estar relacionados con ETA y por otras "razones políticas" harán una declaración pública el próximo domingo, 11 de diciembre, en Azpeitia (Gipuzkoa) sobre la "situación política" y la política penitenciaria, según han informado hoy a través de una nota.

Los ex presos harán una "breve" reflexión sobre la situación política en el frontón Izarraitz de la localidad. Además, realizarán una lectura de la política penitenciaria actual partiendo de la situación política. Por otro lado, darán su apoyo a la movilización convocada para el 7 de enero en Bilbao.

Durante la rueda de prensa se dará lectura a un único texto en castellano y en euskera. Tras la comparecencia no se realizarán más declaraciones y los ex presos han dicho que no contestarán las preguntas de los periodistas, según han explicado en la nota.