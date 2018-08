Política

La Mesa del Congreso decidirá el jueves si Amaiur tiene grupo propio

Redacción

13/12/2011

En el caso de que haya reclamaciones la decisión definitiva se adoptará el lunes. El PP insiste en que Amaiur no cumple totalmente los requisitos para formar grupo parlamentario propio.

La Mesa del Congreso ha acortado los plazos para la formación de grupos parlamentarios y decidirá el jueves si Amaiur y UPyD cuentan con grupo propio como pretenden, a pesar de no cumplir estrictamente con los requisitos que fija el Reglamento.



Así lo ha explicado el presidente del Congreso, Jesús Posada, tras la primera reunión de la Mesa de la Cámara, donde ha añadido que, en el caso de que haya reclamaciones, la decisión definitiva se adoptará el lunes.



El PP ha avisado a Amaiur que la ausencia de su diputado navarro en la sesión constitutiva del Congreso es una "finta al procedimiento" que no evita el hecho de que la coalición no cumple totalmente los requisitos para formar grupo parlamentario propio en la Cámara Baja.

Para el nuevo portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, el hecho de no acreditar aún al diputado de Amaiur por Navarra no evita el hecho de que la coalición presentó lista en esa circunscripción y allí no cumplió el 15% de porcentaje de voto que se exige.





Amaiur convencida de que formará grupo



No obstante, Amaiur asegura que va a poder formar grupo parlamentario propio en ausencia de su diputado por Navarra, Sabino Cuadra, que no ha asistido hoy a la constitución de las Cortes Generales.

Fuentes de la coalición abertzale han explicado que Sabino Cuadra no ha asistido al pleno constitutivo de hoy por "motivos personales", y han añadido que su ausencia permitirá a Amaiur poder formar grupo parlamentario propio.

El Reglamento del Congreso establece que para constituir grupo parlamentario se necesita un mínimo de cinco diputados y un porcentaje de voto determinado: o el 5% estatal o el 15% en las circunscripciones en las que se hayan presentado.

Amaiur logró siete diputados en las generales del 20 de noviembre y cumple con el 15% en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, pero no en Navarra, donde se quedaron a unas décimas.

La ausencia hoy de Sabino Cuadra le impedirá asumir la condición plena de parlamentario, lo que implica que, cuando sus compañeros reclamen la formación de grupo parlamentario, no cuenten con la circunscripción de Navarra.

Las mismas fuentes han explicado que Sabino Cuadra sí asistirá al próximo pleno que celebre el Congreso y será entonces cuando tendrá que prometer o jurar su cargo.



Según RTVE, un informe de los servicios jurídicos de la Cámara avala la postura de Amaiaur, aunque en cualquier caso la última palabra la tendrá la Mesa del Congreso, con mayoría absoluta del PP.



Constitución de Congreso y Senado



La X Legislatura ha echado a andar esta mañana con la constitución del Congreso y el Senado, la elección de los presidentes y el resto de miembros de las Mesas y los juramentos de los parlamentarios.



Así, tal y como estaba previsto, el exministro Jesús Posada y el senador Pío García Escudero, ambos del PP, han sido elegidos presidentes de Congreso y Senado, respectivamente, por mayoría absoluta. El PSOE se ha abstenido en ambas votaciones.

En su primer discurso como presidente del Congreso, Jesús Posada ha apelado al diálogo y al consenso para que los partidos busquen soluciones compartidas a los "graves problemas" con los que se inicia la legislatura.

"Son momentos difíciles; hay graves problemas que debemos intentar resolver y la ciudadanía espera de nosotros esfuerzos generoso para afrontarlos", ha subrayado.

Para hacer frente a esos problemas, ha señalado que la tarea no puede ser solo de un grupo por numeroso que sea, sino de todos.



Amaiur, PNV y Geroa Bai prometen "por imperativo legal"

Los seis diputados de Amaiur presentes en el hemiciclo, los cinco del PNV, los tres de ERC y varios de IU han tomado posesión de su escaño prometiendo acatar la Constitución "por imperativo legal", fórmula que utilizó por vez primera Herri Batasuna en 1989 y que, tras un recurso del PSOE, el Tribunal Constitucional avaló.

La jura o promesa de los diputados han reflejado la pluralidad de la Cámara Baja en la X legislatura, ya que varios diputados de IU, encabezados por su líder, Cayo Lara, han apostado por acatar la Carta Magna con otra novedosa fórmula: "sin renunciar a mis convicciones republicanas".



La promesa o juramento de la Constitución ante el Pleno del Congreso es un trámite imprescindible para que un diputado adquiera la condición plena de parlamentario.



Calendario



El debate de investidura de Rajoy se ha fijado para los días 19 y 20 en el Congreso, de manera que el nuevo jefe del Ejecutivo podría jurar el cargo el día 21 y el resto de los miembros del Gobierno, el 22, para que el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno se celebre el 23, víspera de Nochebuena.



A todos, sin excepción



El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha ratificado su disposición a recibir a cualquier diputado de la Cámara sin excepción, así como a los portavoces de los partidos que han obtenido representación parlamentaria en la X Legislatura, incluida la coalición abertzale Amaiur.