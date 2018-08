Política

Debate de investidura

Patxi López pide a Rajoy que explique 'cómo va a cumplir su objetivos'

Redacción

21/12/2011

Dice que PSOE tiene "voluntad sincera" de consensuar políticas ante la crisis y pide dinamizar la economía, además de controlar déficit.

El lehendakari, Patxi López, ha considerado que el futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá explicar "cómo va a cumplir los objetivos" que ha marcado y "qué es lo que va a hacer de verdad". En este sentido, ha mostrado su preocupación por saber "de dónde va a salir el dinero" y ha reclamado que no se "ponga en riesgo" el Estado de bienestar.

En una entrevista concedida a TVE, el presidente del Gobierno Vasco ha opinado que Mariano Rajoy, en su discurso durante el debate de investidura, "marcó unas prioridades" que, a su entender, son "las lógicas en este tiempo en que vivimos", pero ha precisado que aún faltan "muchas concreciones para saber cómo va a cumplir esos objetivos que se ha marcado".

En relación al "cumplimiento estricto" del déficit, ha mostrado su preocupación sobre la procedencia del dinero, teniendo en cuenta que ha anunciado que "va a recortar 16.500 millones o más de las cuentas del año que viene, a la vez que va a bajar impuestos, va a recuperar bonificaciones y va a poner en marcha exenciones fiscales".

"Si uno tiene menos recursos y recorta tanto, a no ser que empiece a recortar en servicios básicos, en políticas de protección social, no salen las cuentas. Y eso es preocupante en estos momentos que estamos viviendo", ha insistido.

Patxi López ha señalado que, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, "es evidente que lo que están haciendo es recortar derechos básicos, servicios públicos, políticas de protección social".

López ha considerado "una buena noticia" que Rajoy "diga que va a subir las pensiones para acompasar la subida de los precios", aunque ha insistido en alertar de que se produzcan "otros recortes o rebajas".

Tras insistir en que desea hacer "una valoración prudente", el dirigente vasco ha considerado que, "o lo explica, o hay una sombra de sospecha todavía".

De cualquier modo, ha asegurado que, si se da un acuerdo con los empresarios y sindicatos para una reforma laboral que "mejore la situación actual", aunque "lo consiga el PP", le parecerá "una buena noticia".

Oposición del PSOE

López ha señalado que Alfredo Pérez Rubalcaba ha definido una oposición "en los justos términos" en los que debe hacerla el PSOE, con "mano tendida y voluntad política" para llegar a acuerdos para hacer frente a la crisis, y "no como la que hizo el PP" durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero, "a la vez, marcando unas líneas rojas para sostener el estado de bienestar" y garantizar que España no se construye "a dos velocidades".

El dirigente socialista ha asegurado que su partido tiene "voluntad sincera" de consensuar "aquellas políticas que, de verdad, nos saquen de la crisis", y ha añadido que los apoyos dependerán de "cómo se planteen" las medidas.



Grupo de Amaiur



Patxi López ha asegurado que no le "gusta" la decisión adoptada por los representantes del PSOE en la Mesa del Congreso, que dejó sin Grupo a Amaiur, y ha considerado que debería haber sido "más contundente", porque se limitaba a "una interpretación del reglamento".

El órgano de la Cámara baja ratificó ayer su decisión de no otorgar grupo a la coalición soberanista en la que se integra la izquierda abertzale, gracias a los cinco votos del PP y las abstenciones del PSOE y CiU.

El presidente del Ejecutivo autónomo ha afirmado que le "hubiera gustado una posición más contundente" de los socialistas ante la decisión de permitir o no a Amaiur tener grupo en la Cámara baja.

Patxi López ha recordado que la decisión adoptada "no deja de ser una interpretación del reglamento, que en otras ocasiones se ha interpretado de otra manera" y ha otorgado grupo a otras formaciones "que no cumpliendo las condiciones, han tenido grupo propio, también en esta legislatura".

"Además de eso, creo que es un error y una torpeza política porque es el no reconocimiento, también, de lo que está sucediendo en este país, y es el no reconocimiento de una realidad y el volver a dar el papel de víctimas a quien no se lo merece de ninguna de las manera, y no es bueno para nadie", ha indicado.

El lehendakari considera que ésta ha sido "una decisión consensuada en la dirección" del Grupo que "simplemente, manifiesto que no me gusta".