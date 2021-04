16/04/2021 20:42 Política Estatuto de Gernika Erkoreka afirma que gestionarán las prisiones de Euskadi con un modelo propio EITB MEDIA | AGENCIAS El vicelehendakari Josu Erkoreka ha insistido en que el traspaso de la gestión prisiones no tiene relación con la política penitenciaria, que depende del Ministerio del Interior. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 7:13 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El vicelehendakari primero del Gobierno Vasco y consejero de Interior, Josu Erkoreka, ha afirmado que Euskadi está preparada para gestionar "la crucial" competencia de Prisiones con un modelo penitenciario propio basado "en la reeducación, resocialización y reinserción". Con la transferencia de los centros penitenciarios y de otras tres materias, acordada entre los Gobiernos vasco y central, ha destacado que se avanza en "el largo y tortuoso camino" para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.

Erkoreka ha comparecido ante los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, junto a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, para anunciar que la gestión de las tres prisiones vascas, valorada en 70 millones de euros, pasará a manos de Euskadi el próximo 1 de octubre.

La transferencia se materializará en la comisión mixta que se celebrará el próximo 10 de mayo, junto a otras tres: el transporte por carretera, el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa (Bizkaia) y la gestión del código bibliográfico ISSN (registros de autenticidad de las publicaciones).

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, que calificado el acuerdo como "un gran paso adelante" en el autogobierno, ha explicado que la transferencia de prisiones supone "asumir la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios" de la comunidad autónoma vasca.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha destacado la "relevancia política" de la transferencia de prisiones, una competencia que el Gobierno Vasco va a ejercer desde los principios de "reeducación, resocialización y reinserción".

Erkoreka ha dicho en varias ocasiones que el Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz impregnará un "perfil propio" al ejercicio de esta competencia ya que, pese a que la legislación se mantiene en manos del Estado hay un "margen importantísimo" de actuación, "con lealtad total" a esa legislación.

En ese sentido, y a preguntas de periodistas, ha rechazado las sospechas de partidos como el PP en torno a que esta transferencia podría beneficiar a los presos de ETA y ha zanjado que "no hay razón alguna para plantear sombras de sospecha" de posibles actuaciones "irregulares" de nadie.

Además, ha desvinculado el traspaso de la gestión de las cárceles vascas de los acercamientos de presos que realiza semanalmente el Gobierno de Pedro Sánchez, "por decisión de Instituciones Penitenciarias del Estado".

Erkoreka ha destacado que la actitud de los funcionarios de las prisiones vascas no han tenido "reproche, hasta el momento", por el PP, mientras ha actuado dependiendo de las instituciones del Estado", y no entiende que los populares "desconfíen" ahora de que, bajo el mando del Gobierno Vasco, "vayan a operar bajo métodos que vayan a ser o merezcan sospecha o mala percepción".

A su juicio, "no hay razón" para ello, aunque ha apuntado que sí puede ocurrir y ocurrirá que "hagan uso del margen que la Ley otorga para que su aplicación pueda ser de una manera distinta".

"La misma Ley es susceptible de aplicaciones diferentes. Lo está siendo todos los días, lo ha sido a lo largo de la historia, incluso dependiendo de la misma institución. Por lo tanto, ahí hay margen importante para hacer políticas propias en el ámbito penitenciario que nadie puede negar, con lealtad total a la Ley y a los criterios, bases y principios con los que tienen que actuar los funcionarios que trabajan en el ámbito penitenciario", ha aseverado.

Asimismo, ha afirmado que Euskadi tiene "mucho que celebrar hoy" con este acuerdo y ha manifestado que con él se reafirma que "el pacto es el camino", que es el "modelo histórico de relación" que defiende, un modelo de "éxito".

Así, ha sentenciado que "a través del diálogo es posible alcanzar acuerdos", por lo que ha ratificado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la "fórmula del pacto para seguir avanzando" en la culminación del Estatuto.

El traspaso del Ingreso Mínimo Vital queda aplazado

Por otro lado, y preguntada por otras materias que puedan acordarse para su transferencia antes de la comisión mixta del 10 de mayo, Garamendi ha precisado que el hecho de que hoy presenten los acuerdos alcanzados "no quiere decir que no sigamos trabajando en todo el resto de materias pendientes de transferir".

"Nosotros seguimos trabajando con la misma ilusión, insistencia y exigencia", ha asegurado, para destacar que se ha llegado a un acuerdo sobre "cuatro materias importantísimas, lo que no quiere decir que no sigamos trabajando". En ese sentido, ha asegurado que si fuera posible acordar algo más "lo traeríamos, pero no hay nada más concreto".

En este sentido, sobre la situación de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, uno de los traspasos previstos para octubre, la consejera ha reconocido que es "una de esas materias que tiene muchas dificultades técnicas en las que seguimos insistiendo y exigiendo".

"Las dificultades técnicas han ralentizado ese proceso, pero nosotros seguimos insistiendo para que ese traspaso en materia del IMV, que luego tiene que coexistir con la RGI, sea integral. Seguimos trabajando en ello, pero lo cierto es que se está retrasando", ha concluido.