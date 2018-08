Política

Pleno de investidura

Rajoy, elegido presidente de España, con la abstención de PNV y Amaiur

Redacción

20/12/2011

PNV y Amaiur se han abstenido y PSOE y Geroa Bai han votado en contra. Mariano Rajoy jurará mañana su cargo de presidente del Gobierno ante el Rey a las 11.00 horas en el Palacio de la Zarzuela.

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha sido elegido hoy nuevo presidente de España, gracias a los votos de su partido (que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso). PNV y Amaiur han decidido abstenerse en la votación mientras que PSOE, Geroa Bai, CIU y UPyD han votado en contra. Rajoy ha adelantado que anunciará la composición de su Gobierno mañana "a la noche" después de comunicárselo al Rey.



La investidura del líder del PP la han respaldado los 185 diputados de su partido; el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, y el de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres. En contra se han pronunciado 149 diputados, del hasta ahora gobernante Partido Socialista Obrero Español, CiU, IU, UPyD, BNG, ICV-EUiA, Cha, ERC, Geroa Bai y Compromís. Además, se han abstenido los siete representantes de Amaiur, los cinco del PNV y los dos diputados de Coalición Canaria y NC.



El hasta ahora presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha felicitado a Rajoy con un apretón de manos en el centro del hemiciclo del Congreso. También ha saludado a los miembros del Ejecutivo socialista y a partir de ahí ha ido recibiendo la felicitación de diputados de distintos grupos políticos.



La mayoría absoluta que Rajoy cosechó en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, las terceras a las que se presentaba como cartel electoral del PP, han permitido su investidura en una primera votación, que ha tenido lugar tras casi doce horas de debate parlamentario con el resto de grupos políticos, a los que ha pedido

que se sumen a la tarea de sacar a España de la crisis. En este trámite, ha estado acompañado por su mujer, Elvira Fernández, uno de sus hermanos y un primo.



Mañana jurará su cargo



Mariano Rajoy jurará mañana su cargo de presidente del Gobierno ante el Rey a las 11.00 horas en el Palacio de la Zarzuela. La ceremonia tendrá lugar, como es tradición, en el salón de audiencias, ante sendos ejemplares de la Biblia y de la Constitución española.



Los 350 diputados que componen el hemiciclo han votado de manera nominal, a viva voz. Los secretarios de la Mesa del Congreso han sido los encargados de llamar, uno a uno, a los diputados de la X Legislatura para que se pronuncien respecto a la investidura de Rajoy. El llamamiento se ha hecho por orden alfabético.



Los últimos en votar han sido los miembros del Gobierno en funciones que son diputados y los integrantes de la Mesa de la Cámara.



Erkoreka valora la disposición al diálogo de Rajoy



Los diputados del PNV se han abstenido en la votación y Erkoreka ha valorado la disposición al diálogo de Rajoy para abordar el proceso de paz en el País Vasco.



El portavoz del PNV también ha acogido con satisfacción la voluntad del próximo presidente del Gobierno de trabajar juntos para llegar a acuerdos en materia económica y de apoyo a la industria vasca.

El rechazo de CiU se debe, según Duran, a que Rajoy no ha adquirido "ningún compromiso claro" en relación con Cataluña. "Por coherencia, vamos a votar que no", ha dicho.



Amaiur: "No aceptamos clases de democracia"

El diputado de Amaiur Iñaki Antigüedad ha censurado que Mariano Rajoy les ha contestado en el Congreso como un ministro del Interior y no como un estadista en el debate de investidura del presidente del Gobierno, al tiempo que ha asegurado que no van a aceptar clases de democracia porque, según ha dicho, hay quienes no tienen las manos limpias, como los gobiernos, en materia "de vulneración de derechos humanos".

"Hay quien dice que nuestros pasos son insuficientes, pero a base de muchos insuficientes nos acercamos a la suficiencia", ha defendido Antigüedad, "frente a otros que no creo que tengan las manos limpias en las responsabilidades políticas, empezando por la de los propios gobiernos que ha habido en temas de vulneración de derechos humanos".