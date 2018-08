Política

Manifestación del 7 de enero

La Ertzaintza disolverá la manifestación si se exhiben fotos de presos

Redacción

04/01/2012

El juez Grande-Marlaska autorizó la marcha de Bilbao con la condición de que no se mostraran fotos de presos de ETA y que no se aludiera a los reclusos como "presos políticos".

El Departamento de Interior ha instado hoy a los participantes en la manifestación del sábado en Bilbao, a favor de los presos de ETA, a no exhibir fotografías de reclusos ni proferir proclamas a favor de los mismos porque, de lo contrario, la Ertzaintza disolverá de manera inmediata la marcha.



El departamento vasco de Interior ha recordado en una nota que la Ertzaintza tiene orden de la Audiencia Nacional de disolver la manifestación si no se cumplen estos requisitos.



El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska emitió un auto el pasado 30 de diciembre en el que autorizó la marcha con la condición de que no se aludiera a los reclusos de ETA como "presos políticos" y de que no se mostraran fotos de condenados por delitos de terrorismo.



El Departamento de Interior del Gobierno Vasco ha puesto en conocimiento de los convocantes y de los grupos que se han adherido a la convocatoria dicho auto y les ha instado "a poner los medios para que se garantice en todo momento el cumplimiento del auto de la Audiencia Nacional".



El Departamento de Interior ha preparado ya el dispositivo de la Ertzaintza que el sábado se encargará de controlar la marcha.



El Departamento extremará este control para garantizar el derecho de manifestación, el libre ejercicio de los derechos y libertades que asiste a la ciudadanía en general y la menor afección posible a la actividad comercial y hostelera de la capital vizcaína, en una jornada en la que se espera una gran afluencia de público.